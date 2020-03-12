寄養媽媽縫口罩套 贈送兒少延長口罩使用壽命

新北市家扶中心寄養媽媽徐季幼與志工邱雅韻、王曉燕，一起縫製棉紗口罩套，贈送給寄養兒童與相關機構，延長口罩使用壽命，並教導正確使用方式，使醫療用口罩最高可使用5天。

新北市府社會局今天表示，徐季幼擔任新北市家扶中心第一代寄養媽媽已21年，共照顧過30多名兒少。所照顧的孩子回到原生家庭，結婚時邀請她坐主桌。

徐季幼表示，2月初就收到社會局致贈的口罩，民眾卻因口罩實名制大排長龍，為延長口罩使用壽命，她與好友邱雅韻、王曉燕自費買材料研究縫口罩套。

徐季幼和附近早餐店工作的王曉燕負責打版，專研拼布藝術的邱雅韻負責車縫。

邱雅韻說，她曾在亞東醫院癌症病友會和慈濟中和靜思堂教學，這陣子因受疫情影響暫時停課。

徐季幼說，考量透氣性與親膚性，口罩套外層以棉布為主，內層則是紗布，且是嬰兒紗布衣的原料。口罩套務必每天清洗，若使用正確、保養得宜，一片醫療用的口罩可用上5天。

新北市家扶中心社工督導范淑芬表示，徐季幼等人所製作的口罩套已超過500個，除送給家扶中心180名寄養兒少外，也分享給其他寄養系統和早療機構。