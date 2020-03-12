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林口學校防疫無死角 她捐每班500ml消毒酒精
新北市議員蔡淑君自從新冠肺炎疫情爆發後，就多次發放免費口罩給民眾，後來口罩推出實名制，蔡淑君改購買酒精分裝給有需要的人，近期校園開學後，防疫物資缺乏，蔡淑君今再捐給林口地區學校每班500ml酒精，教職員每人一片額溫貼片，補足校園防疫能量。
新北市府今在林口舉辦座談會，蔡淑君捐出相關防疫物資給校園，新北市長侯友宜也頒發感謝狀給蔡淑君，感謝她對教育以及校園防疫的付出。
蔡淑君說，這次防疫物資捐給林口地區的國高中小共有16所學校，一共有496瓶500ml消毒酒精、1600個額溫貼片，讓每間教室都有消毒酒精，校園教職員每人都有體溫貼片。
蔡淑君指出，疫情爆發後造成額溫槍缺貨，額溫貼片可以在5到10秒測出體溫，又能重複使用且攜帶方便，而消毒酒精是在多位志工幫忙下，連日分裝成小瓶給民眾，還有校長聽到她要捐消毒酒精，也自告奮勇到服務處幫忙。
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