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新北擬3年拆除18陸橋 首列三重自強陸橋

中央社 / 新北12日電

新北市政府為加速無障礙人行環境改善，預計將於3年內拆除18座陸橋，今年預估將拆除6座陸橋。經評估後，今年首列開拆的「三重自強陸橋」明天將進行拆除。

工務局養護工程處指出，全市共有135座陸橋，有多座陸橋嚴重阻擋行人的動線，且有礙整體市容景觀，因此，市府正進行是否拆除的評估作業，預計將於3年內拆除18座陸橋，今年預估將拆除6座陸橋。

養工處表示，自強陸橋主要提供民眾跨越自強路及忠孝路，但考量現況，民眾大多行走平面道路行人穿越線、陸橋使用率低，且對整體市容景觀造成視覺阻礙，樓梯墩柱占據大部分人行道空間，導致行人及輪椅族通行動線不良。

因此，依據「新北市人行陸橋存廢標準作業程序」，明天起將辦理拆除作業。預定於13日及14日夜間11時至翌日上午6時封路進行大梁吊離作業，提醒民眾改由力行路、重陽路及三和路通行。

養工處強調，今年除自強陸橋列首座拆除的陸橋外，仍有土城清水陸橋、三重和平陸橋及板橋國光陸橋已完成試封閉測試並進行後續的評估作業，若評估有拆除必要，也會排定時程展開拆除作業。

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