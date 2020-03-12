綠化東北角海岸 鼻頭角種百合 福隆、龍門、外澳也植樹

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今在福隆、龍門、鼻頭及外澳等地，種植適合當地生長的植栽，合計6700株，希望提升整體景觀及生物多樣性，打造更舒適的旅遊環境。

面對新冠肺炎疫情威脅，東北角管理處取消連續好幾年在鼻頭角步道舉辦的百合復育活動，但復育腳步並沒有停下，今年改由鼻頭國小師生在鼻頭國小及步道周邊山坡，種下500株台灣百合。

東北角管理處表示，除了在鼻頭復育台灣百合，風管處同仁另在福隆遊客中心、龍門露營區種植七里香3000株、厚葉石斑木1000株、大葉欖仁50株、瓊崖海棠50株、台灣欒樹50株及苦楝50株，四角窟觀景台及外澳地區則是種植厚葉石斑木2000株。