北市社區防疫將聚集密閉大禮堂開會？議員憂社區感染

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台北市政府訓練473位防災士，接受防疫訓練，與民政局和各區公所結合，即日起針對北市8221處管委會，進行社區防疫的宣導工作，預計在3月23日前，辦完39場宣導，每場100人參加。

不過，市議員陳怡君質疑，台北市民政局推社區防疫，不應將防災士及里長、社區主委聚集於密閉大禮堂開會。她說，此防疫訓練，第一步是把12個行政區的主要幹部召集，再加上各區公所，主任秘書、民政課長聚集出席，而受訓對象是區內所有管委會主委、總幹事進行社區防疫教育訓練。

但她擔憂，從各區公寓大廈及防災士活動宣導場地中顯示，12個行政區每場舉辦地點都在行政中心大禮堂內，防災士人數每場都有數十人參加，多則一場56人在密閉空間受訓，12場次辦下來，總計共有473人次參與過密閉會議。

陳怡君說，受訓過程中里長、鄰長、防災士，若有疑似案例，豈不成為社區感染的傳播者，再帶回每個社區的角落嗎？她並非阻擋市政進行防疫訓練，而是這樣的場地根本就是讓受訓者曝露於高危險環境中。

台北市副市長黃珊珊下午出席民政局舉辦的防災士協助社區防疫教育訓練時受訪，她說，北市已訂出大型活動集會的指引，300人以下活動，主辦單位可自己檢核，原則就是人要有1公尺的距離，現場開窗通風，不要有飲食攤位，最重要的是要造冊。

黃珊珊指出，今天來的人，每人位子都有編號，知道左右邊是誰，這是室內活動指引的標準配備，以後台北市的活動 ，只要是室內，就要按照這標準。

至於議員認為這時間點，集合防災士入社區，反可能會發生社區感染 ，黃珊珊指出，疫情當頭，雖然減少大型活動，但要有基本的防護工作，像學校也不可能完全不上課，一定是有風險，但做好防護，像今天的場地，是在通風狀況，保持1公尺以上，所以不是什麼都不能辦。