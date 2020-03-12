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林口不找出新路廊 新北：交通問題更嚴重
新北林口地區近期人口快數成長，現又有多個基地開發，經常出現交通壅塞狀況。交通局長鍾鳴時說，要求交通部審慎面對，必須找到新路廊，僅靠現有高速公路，以後問題會更嚴重。新北市長侯友宜則說，要找出一勞永逸的解決辦法。
侯友宜今在林口舉辦行動治理座談會，他說，解決交通問題，交通局跟中央並肩作戰、也要跟桃園好好溝通，不論是興建轉運站，或是拓寬高速公路，還是工務局協助林口往泰山道路拓寬，這都要好好思考與努力。
交通局長鍾鳴時說，林口未來有新outlet、林口工一工業園區、國際媒體園區等重大建設，將來會有大量車流，會與工務局討論都市計畫內規劃的路廊，是否優先開闢；今年也努力將公路客運改為市區公車，讓市民享受1280定期票的優惠。
鍾鳴時表示，市議員蔡淑君提出的「加大公共運輸能量」，讓公車在高速公路尖峰時間行駛路肩，目前高公局不同意，但也請高公局再繼續思考，在上班時段讓年輕朋友進雙北，能利用公共運輸快速進到市區。
鍾鳴時也說，目前林口一、二交流道能改善的都完成，交流道要立體化困難度非常大，他上周有跟交通部請求，不只在林口，還有桃園龜山要找到新路廊，把車流適當紓解，新北會找出長遠系統性改善方案，解決塞車問題。
湖北里長張文清說，早期高速公路有泰山收費站，現在有etc且20公里內不用收錢，大家都改走高速公路，建議大科路可以拓寬。工務局長詹榮峰說，能改善部分都在進行中，但部分路段溪谷非常深，落墩比較困難，技術上還要再克服。
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