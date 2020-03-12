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台中亞緻大飯店歇業 194名員工確定資遣
台中亞緻大飯店3月8日歇業，3月9日公司依規定提報大量解僱計畫書給台中市勞工局，確定資遣194名員工，勞工局表示，除督促資方與勞工進行勞資自治協商，也規劃3月中旬舉辦飯店主題式徵才活動，協助194名被資遣員工轉職，若短期無法順利就業，協助請領失業給付或推介參加職業訓練。
勞工局3月9日前往飯店進行訪視，台中亞緻飯店代表說明，因受新冠肺炎疫情影響，導致公司營運虧損，經公司董事會決議3月8日結束營業，3月9日依《大量解僱勞工保護法》規定，提報大量解僱計畫書通知台中市勞工局，3月10日召開勞資協商會議，與勞工協商資遣日期、資遣費給付等相關權益。
勞工局表示，亞緻大飯店大量解僱勞工，將進行大量解僱自治協商、資遣費、應休未休特休假工資發放、育嬰留職停薪勞工資遣等疑義協商，已在訪視當天逐一說明規定，也商請勞動部勞工保險局協助說明勞、健保、勞退等相關規定；另要求亞緻大飯店與勞工終止契約時，應結清工資，若勞工未休畢的延長工時、特別休假未休天數，依法折算工資發給，並應依年資發放資遣費。
台中市就業服務處預計3月中旬規劃辦理飯店主題式徵才，有意留在飯店業服務的員工，可協助被資遣人員轉職；若短期無法順利就業的勞工，將指派專人統一受理失業給付申請案件，請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練，協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。
台中市就業服務處也提供一站式就業服務，協助辦理求職登記、媒合適當職缺，並採「單一窗口」、「固定專人」方式，依個別需求提供各項就業促進措施，如履歷健診、職業適性診斷等服務；並持續追蹤該公司解僱員工及給付資遣費等相關費用情況。
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