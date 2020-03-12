防疫口罩DIY！創客一千多元開發「口罩殺菌機」免費教

防疫自己動手做！ 因應新冠肺炎疫情，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，其中26歲創客吳中仁開發紫外光消毒燈箱（口罩殺菌機），只要1千多元，因應防疫需求 口罩套超搶手，3月份將舉辦9場防疫系列教學工作坊，包括製作口罩殺菌機1場及口罩套8場，每場次10個名額，協助民眾用手成本就可以防疫。

今年26歲的創客吳中仁，畢業於馬偕醫學院，現職是醫院的臨床聽力師，平日喜歡動手作解決問題，因新冠肺炎疫情延燒，看到很多人為了防疫口罩傷透腦筋，發想出紫外光消毒燈箱（口罩殺菌機），並與南方創客基地及Fablab Tainan的創客合作，運用雷射切割機、釘槍、木板、短波紫外光(UVC)燈管等，花3周做好成品，耗材只要一千多元，比市售便宜一半以上。

吳中仁說，自製的殺菌機，可選擇照射強度較強的燈管，來減少殺菌的時間，像這台口罩殺菌機，約30秒內就能殺死物體表面絕大部分的病毒、細菌、微生物及黴菌等，不僅可以用來消毒口罩、口罩套，也能用來消毒餐具及日常生活用品等。南方創客基地3月21日將開課，有興趣可報名。（課程免費但自付材料費）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，防疫期間自己動手做防疫品，既實用又能省下荷包，為了減少口罩用量，現在自製口罩套也相當熱門，只要透過裁布、燙口罩皺褶、車布邊，簡單幾個小步驟，就能在15至20分鐘輕鬆完成，原本只開2堂課但一下子名額就滿了，再加開6場共8場。防疫系列課程可上南方創客基地網站最新消息查詢報名http://sc.piee.pw/PSKCJ