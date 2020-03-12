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飆車擾人安寧 新北增車牌辨識與偵測噪音設備

中央社 / 新北12日電

新北市府環保局今天表示，增設車牌辨識系統與偵測噪音設備，並聯合警力擴大稽查網，抓出非法改裝排氣管的車輛，以免擾人安寧不勝困擾。

環保局長程大維表示，民眾無法忍受車輛不當改裝排氣管導致噪音。許多飆車族喜歡擾人安寧，影響市民安靜舒適的生活環境，也造成民怨高漲。

市府原在板橋、中和、新莊、三重、土城、淡水、汐止、林口、蘆洲、新店等10處主要道路，架設固定式車牌辨識系統，逕行告發違規變更排氣管，未經噪音檢驗合格的車輛。

市府宣布今年擴大科技執法力道，增加固定式車牌辨識系統為50處，透過以往稽查列冊的車牌號碼資料，將可快速找出非法改裝車輛。

科技執法的車輛辨識系統中，有30處具有主動偵測噪音設備，可針對尚未列管、但經偵測有明顯妨礙安寧的車輛主動出擊，限期要求檢測噪音並造冊列管。

環保局表示，今年針對管制時段駕駛改裝排氣管車輛，至2月底已告發2835輛次。將持續聯合警方夜間攔查，若查獲經通知到檢合格車輛，再任意改裝不合格排氣管，不需再檢測噪音可直接依違反噪音管制法處新台幣3000元罰鍰。

噪音 淡水

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