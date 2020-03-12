百人和平島公園種台灣原生種毛柿、苦楝 復育原始林相

交通部觀光局北觀處今天植樹節在和平島公園舉辦植樹節暨防疫安全宣導活動，觀光局周永暉局長、立委蔡適應、中華民國景觀學會理事長郭瓊瑩教授、國立海洋大學嚴佳代教授及海洋文創系學生、和平島公園營運廠商宏岳國際有限公司員工及在地團體等，150多人種植台灣原生種毛柿、苦楝及厚葉石斑木，復育原始的島嶼林相。

和平島公園擁有獨特地質景觀及潮間帶生態，今天邀請亞洲百大社會企業之一，以種樹救地球為使命的綠色冀泉社會企業創辦人陳宇華，為和平島公園挑選台灣原生種毛柿與苦楝，期待復育原始的島嶼森林林相。

北觀處表示，和平島公園自納入轄區後，在整修過程中特別關注遊憩環境的營造，從停車場、景觀台、沙灘區、戲水池、步道與各項遊客服務設施，去年底更進一步完成漫遊廣場周邊整修，增加綠地面積及夏日水霧及噴水區，藉由植樹活動和平島公園增添綠意。