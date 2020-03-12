陽明山花季熱舞賽 周六登場舞力全開

2020陽明山花季開跑中，將於本周六舉辦花舞大賽，廣邀全國大專院校學生以社團為單位參賽，讓更多年輕學子上山同樂，青春熱鬧一整天；台北市公園處表示，現場以即興及排舞方式進行比賽，由5位專業評審進行判決，歡迎來山上旅遊的民眾，替比賽青年學子加油。

台北市公園處表示，去年第一屆花舞大賽的籌辦以「花」為主題的舞蹈，為陽明山增添更加多元性的活動，今年更擴大與全國舞展活動，廣邀全國大專院校以即興及排舞方式參賽，希望讓不同年齡階層的青年學子都有機會來互相交流。

另外，陽明山花季官方網站填寫意見回饋，就有機會抽到星巴克花中邂逅馬克杯、北投春天酒店露天風呂贈送券、亞尼克親子DIY課程體驗券或櫻花義大利麵，相關活動訊息可至官方網站（http://yms.taipei）或陽明山花季FB查詢。

台北市公園處卉試驗中心主任宋馥華表示，陽明山花季壓軸的吉野櫻，預計近期逐漸綻放，區域包括陽明公園服務中心、湖山路沿線一帶。

吉野櫻為日本普遍栽培的櫻花品種，花朵大小約3至5公分、近白色單層花瓣，而台灣的吉野櫻大都嫁接在山櫻花上，會受砧木的影響而改變開花特性，所以目前陽明公園栽種的吉野櫻，相較於日本的吉野櫻偏粉色，但仍保有其「櫻吹雪」的特性。

盛開的吉野櫻，在微風吹拂時，花瓣會隨著風翩然掉落，與台灣原生山櫻花是整朵掉落不同，若想要感受櫻花雨的景緻，民眾可在最佳賞花期上山賞花。

台北市公園處補充，在疫情襲擊期間，不妨遠離人群走出戶外，享受自然提升免疫力、療癒身心，但山上氣候變化大，提醒民眾上山賞櫻花、賞杜鵑前，別忘了攜帶雨具與保暖外套。