新北推愛心大平台 媒合各資源協助新住民

新北市政府從今年1月1日起推出「愛心大平台-新住民關懷計畫」，媒合新北市宗教團體、新住民協會及市民捐助資源，協助新北市的新住民在未加入健保前，如突發意外或罹病，可即時補助醫療費用減輕負擔。

民政局長柯慶忠表示，新北市新住民居住有81893人，占新北市總人口的2.04%，市府長期致力於推動各項新住民福利服務措施，此次的愛心大平台提供即時補助，除了照顧新住民服務再升級，也滿足新住民家庭的多元需求。

柯慶忠說，新北市的新住民及其子女人數，居全國之冠，各戶政事務所在去年8月起首次推出「新住民一站式服務」，整合本府社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局等跨局處資源，提供新住民職業訓練、技職證照輔導、健康指導及創業諮詢等服務措施。今年1月又接續推出「愛心大平台新住民關懷計畫」，透過宗教團體及市民捐助，提供即時補助。

來自巴基斯坦的張先生，去年與國人張小姐結婚後，來台居住在新北市林口區，今年2月初因背部疾病就醫治療，但因尚未加入全民健保，醫療費用需全額自費，且背部疾病需多次治療復健，費用竟高達7千多元。張先生在友人告知下，得知「愛心大平台新住民醫療補助服務」訊息即提出申請，這個措施減少他一半的費用負擔，不必直接面對金錢壓力，心情不僅開朗許多，病情也漸漸好轉，他開心地說：「有愛心大平台真好！」

戶政科長顏耀明表示，「愛心大平台新住民關懷計畫」補助醫療金額在3萬元以下之案件，由新北市各戶所受理、審核及撥付，從今年1月1日起至111年12月31日止，民眾自費部分最高補助五萬元，只要是居住新北市的新住民（配偶本人），尚未加入全民健保前，突發意外或罹病，須自行負擔醫療費用者，備妥申請表、醫院診斷證明書、醫療費用單據、居留證、當事人金融機構存簿封面影本，或以委託方式申請併附受託人之國民身分證正本等文件，即可向新北任一戶政事務所提出申請。