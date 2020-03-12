新莊「藍調中港光雕秀」延長至4月5日 讓民眾拍好拍滿

新北市水利局舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show，迄今已超過10萬人次前來觀賞，水利局今天宣布，活動展期延長至4月5日，並在3月14日白色情人節舉辦「快閃拍照送花活動」，民眾可獲得限量玫塊、向日葵及巧克力花等，且前100名加送超萌水母造型絨毛布偶，贈完為止。

「幸福下一站-藍調中港」光雕show座落在新莊中港大排，以海洋為主軸、藍色為主色調，彷彿讓人置身在海洋當中，現場還有不時變化繽紛色彩的魔幻圓球主燈，在河廊上游的幸福湧泉夜景也有許多民眾朝聖打卡，光雕show展出後吸引熱愛攝影、拍美照的民眾，紛紛在社群網站發文分享，水利局也將新北燈會的金黃色向日葵燈飾放在自立廣場點綴。

應當地民眾的熱烈要求，水利局將光雕show活動展期延長至4月5日，不僅讓民眾拍好拍滿。另外，為炒熱中港光雕show活動現場氣氛，在3月14日白色情人節下午5點30分到6點30分舉辦應景「快閃拍照送花活動」，現場隨機不定點發送花朵及贈送玩偶，不管是情侶、夫妻、父子、母女檔或全家老少，只要與光雕合影拍照上傳臉書或IG打卡，即可獲得限量玫塊、向日葵及巧克力花等，且前100名加送超萌水母造型絨毛布偶，贈完為止。

水利局表示，新莊中港親水河廊近幾年歷經整治並規劃無障礙空間後，已是新莊在地市民心目中休閒散步的最佳去處。近期受新冠肺炎疫情影響，民眾出遊意願減少，但光雕show皆在戶外空曠地區舉辦，民眾做好自我防疫管理，仍可出來走走逛逛，愜意漫步在藍調中港及向日葵暈黃燈海氛圍裡，舒緩疫情帶來的身心壓力。