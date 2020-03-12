北市府公布消費申訴案排名 網路購物列首位

台北市法務局今天公布108年度消費申訴案排名，分別為網路電視購物類、運輸及車輛類、線上遊戲類。消保官龔千雅說，網購類是蝦皮購物申訴最多，以物品瑕疵及退換貨為主。

北市府法務局召開記者會，消保官龔千雅表示，統計去年度受理消費申訴案，共1萬3549件，比107年度少738件。排名分別為網路電視購物類1968件、運輸及車輛類1008件、線上遊戲類962件。

龔千雅指出，網路電視購物類申訴案仍以網路購物最多，其中樂購蝦皮公司占多數，共305件，以物品瑕疵及退換貨為主。

她說，為因應武漢肺炎疫情，從2月起抽查網購平台是否有賣家販售高價口罩、酒精等醫療用品狀況，至今共查處19件，其中有賣家販售一個口罩費用為新台幣100元，相關案件皆已移送衛生單位、檢調處置。

龔千雅表示，消費申訴案第二的是運輸及車輛類，去年發生機師及空服員罷工，導致航班延誤等狀況，造成消費者想退費引發申訴案，及知名日系汽車品牌引擎出現瑕疵須召回的申訴案最多。

她說，排名第三消費申訴案是線上遊戲類，以遊戲橘子數位科技公司的120件最多，類型包含帳號被盜用、停權或系統設備維修故障等。

消保官建議，民眾若遇消費爭議可打市民熱線1999轉6169諮詢。