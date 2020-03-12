快訊

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

北市府公布消費申訴案排名 網路購物列首位

中央社 / 台北12日電

台北市法務局今天公布108年度消費申訴案排名，分別為網路電視購物類、運輸及車輛類、線上遊戲類。消保官龔千雅說，網購類是蝦皮購物申訴最多，以物品瑕疵及退換貨為主。

北市府法務局召開記者會，消保官龔千雅表示，統計去年度受理消費申訴案，共1萬3549件，比107年度少738件。排名分別為網路電視購物類1968件、運輸及車輛類1008件、線上遊戲類962件。

龔千雅指出，網路電視購物類申訴案仍以網路購物最多，其中樂購蝦皮公司占多數，共305件，以物品瑕疵及退換貨為主。

她說，為因應武漢肺炎疫情，從2月起抽查網購平台是否有賣家販售高價口罩、酒精等醫療用品狀況，至今共查處19件，其中有賣家販售一個口罩費用為新台幣100元，相關案件皆已移送衛生單位、檢調處置。

龔千雅表示，消費申訴案第二的是運輸及車輛類，去年發生機師及空服員罷工，導致航班延誤等狀況，造成消費者想退費引發申訴案，及知名日系汽車品牌引擎出現瑕疵須召回的申訴案最多。

她說，排名第三消費申訴案是線上遊戲類，以遊戲橘子數位科技公司的120件最多，類型包含帳號被盜用、停權或系統設備維修故障等。

消保官建議，民眾若遇消費爭議可打市民熱線1999轉6169諮詢。

消保官 口罩 網購

延伸閱讀

口罩新制上路三小時 認證人數仍維持2萬多人

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

劉玉皙、佘健源／利大於弊或弊大於利？口罩配給制的經濟分析

北市抽查兒童室內遊樂場 禮券銷售違規多

相關新聞

美食編輯帶路 內行味蕾的食慾地圖

跑遍國內外知名景點、特色餐廳，總是第一時間獲得熱騰騰的情報，沒有比他們對美食更敏銳的專家了。《TRAVELER Luxe旅人誌》與網路媒體「JUKSY街星」的美食線編輯，提供採訪過後還會不斷回訪的店家、私心喜歡的美味以及近期話題餐廳，引領大家吃遍台北的迷人風味。

新莊「藍調中港光雕秀」延長至4月5日 讓民眾拍好拍滿

新北市水利局舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show，迄今已超過10萬人次前來觀賞，水利局今天宣布，活動展期延長至4月5...

北市永春陂濕地公園今開幕 柯文哲：給市民百年公園

繼南港新新公園後，北市再添一處濕地公園，歷經4年規畫、設計、施工的永春陂濕地公園今天正式開幕對外啟用，總水域面積多達63...

台北異國風景 愜意坦率的南洋小日子

東南亞的移民與移工，隨著在台北落地發展的時間增長，彼此也形成小小的聚落，將家鄉風景移植貼上，讓人從紛擾的大馬路轉個彎，就能輕易踏入不同的國度。木柵的傳統市場、中山北路的小菲律賓、台北車站旁的印尼街，是異鄉人一解鄉愁的慰藉，也是本地人探訪外國風情的入口。

從「色彩」開始 發掘台北日常底蘊中的城市本色

假如要製作一本名為台北的雜誌，你會如何挑選和配置顏色。生活在這座融合多元文化、新舊風貌交錯的都市，心裡覺得最「台北」的場景又是何處？若你總苦於不知如何向外地朋友介紹台北，從「色彩」開始，或許會是個吸引人的方式。

新北檢察長歡送茶博士檢察長 各界相約以茶會友

法務部日前公布人事調整案，新北地檢署檢察長朱兆民因任滿6年，調任高檢署主任。新北地檢署今天為朱兆民舉行歡送會，各界代表致...

陽明山花季熱舞賽 周六登場舞力全開

2020陽明山花季開跑中，將於本周六舉辦花舞大賽，廣邀全國大專院校學生以社團為單位參賽，讓更多年輕學子上山同樂，青春熱鬧...

新北推愛心大平台 媒合各資源協助新住民

新北市政府從今年1月1日起推出「愛心大平台-新住民關懷計畫」，媒合新北市宗教團體、新住民協會及市民捐助資源，協助新北市的...

北市聯醫探病時間再調整 16日起探病僅限晚間

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市立聯合醫院自16日起，再度調整一般病房、加護病房的探病時間。聯醫表示，除了和平院區為專責防疫...

新北防疫停課不停學 國小演練同步線上視訊教學

因應新冠肺炎疫情，新北市教育局建置「停課不停學，學習送到家」防疫學習專區，今在三峽區龍埔國小由教育局長張明文率先實施新北...

北市年度消費爭議網購最多 運輸車輛類首次躍居第二名

台北市政府上午公布去年年度消費申訴案件統計，結果是網購類爭議仍最多，但運輸及車輛類首次躍居第二名，共有1008件，較10...

台中大肚山今啟動森林復育 盧秀燕重申空汙要嚴格取締

今天是植樹節，由台中市府、寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，利用南屯區嶺東苗圃作為台中市政府大肚山森林復育中心，今...

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。