北市聯醫探病時間再調整 16日起探病僅限晚間

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市立聯合醫院自16日起，再度調整一般病房、加護病房的探病時間。聯醫表示，除了和平院區為專責防疫院區，謝絕一般病房探病外，其餘各院區一般病房探病以及加護病房(含和平院區)，探病時間調整為晚間7點至7點30分。

實際上，聯合醫院原本各院區一般病房探病時間分別為上午11點至11點30分、晚間19點至19點30分等兩個時段；而加護病房探病時間（不含和平院區）則是中午12點至12點30分外，其餘院區調整為上午11點至11點30分。

聯合醫院表示，因應其他各醫學中心都調整成一天限定一次探病，再加上考量部分民眾其實白天上午時段都在上班，因此將探病時間調整其中到晚上；另也建議民眾，改用通訊軟體，如LINE視訊等方式，滿足探病需求。

聯合醫院表示，會客每次限2名、陪病家屬(含照服員)每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病；且就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知旅遊史、職業史、接觸史及是否群聚等資訊。

聯合醫院表示，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。