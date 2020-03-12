新北防疫停課不停學 國小演練同步線上視訊教學

因應新冠肺炎疫情，新北市教育局建置「停課不停學，學習送到家」防疫學習專區，今在三峽區龍埔國小由教育局長張明文率先實施新北各校防疫雲端行政及視訊線上教學演練，親自示範六年級視訊朝會演練，校內國語、數學、英語及社會等4位六年級教師，也模擬各種在家視訊線上教學模式。

教育局張明文局長表示，新北市因應未來可能停課的情況，特別要求各校進行各項大型視訊集會演練，另針對未來停課在家線上學習需求，教育局也已準備超過2萬3千台行動載具備用，並與電信業者以月租方式申請網路服務，提供有需求學生申請借用。

龍埔國小以教師社群推動線上教學，目前全校六年級9位老師都能運用線上教學工具。視訊朝會時，校長只要運用Google Hangouts Meet視訊工具，在會議室使用筆電即可對全校班級視訊廣播，教室內師生只要看教室前方投影銀幕，就可以同步接收學校傳達的重要訊息。

今演練也運用教育局提供的「停課不停學，學習送到家」各種線上資源，由六年級4個班級進行不同領域的視訊線上教學演練。4位老師同時在校內教師研習中心，以視訊方式各自和教室內學生進行遠距教學演練。

609班數學課教師張育菁運用均一教學平台引導學生小組討論，輔用Kahoot!進行題目練習。601班英語課教師李昭慧運用PPT複習單字和句型，再用Quizlet練習單字拼字。602班社會課教師潘詠思運用LearnMode學習吧進行教學，再用PearDeck讓學生即時互動答題。603班國語課教師蔡昀靜使用電子書搭配Google表單，運用Quizizz進行總結性評量。

龍埔國小教師施信源說，視訊教學較為單向，因此教材內容需要更具體的生活實例。且要把班級經營納入，視訊教學開始前建議先在畫面中點名，並確認軟硬體正常運作，也盡量搭配多種的科技軟體或平台進行派送作業、小考等教學。