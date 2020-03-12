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北市抽查兒童室內遊樂場 禮券銷售違規多

中央社 / 台北12日電

台北市法務局今天指出，抽查8間專營兒童室內遊樂場，初檢有5間業者所銷售禮券不符規定，皆已改善完畢。消保官說，業者販售的禮券違規事項最多，例如未記載補發規定等。

北市府法務局上午召開記者會，宣布抽查兒童室內遊樂場結果。消保官龔千雅在會中表示，全市共12間專營兒童室內遊樂場，為確保幼童安全及家長權益，今年1月起，協同北市府商業處等單位抽查8間業者。

龔千雅指出，初檢時發現有5間的禮券銷售內容不符規定、1間業者地毯防焰違規，經要求限期改善，皆已改善完畢；另4間將擇期抽查。

消保官表示，禮券銷售內容違規業者，包含奇幻島探索樂園、爬爬客親子樂園、史努比親子樂園的大直ATT店、騎士堡小巨蛋店、貝兒絲樂園南港店；奇樂多親子樂園南港店是地毯防焰不符規定。相關違規，皆已改善完畢。

消保官指出，因禮券比單次門票較便宜，許多民眾都會購買，但可能會有風險，例如業者忽然倒閉導致求償無門等狀況。已要求業者應在禮券及儲值卡背後記載應注意事項。

消保官提醒，購買禮券、儲值卡時，應注意是否有註明發卡單位、發卡業者在銀行開立信託帳戶內容、客服專線，並提醒消費者其它注意事項可至官網查詢。

此外，有業者訂定補發禮券、儲值卡費用較高，消保官說，依規定補發費用，禮券不可超過新台幣50元、儲值卡不可超過100元，呼籲消費者注意。

消保官表示，若業者違反禮券定型化契約規定，可依消費者保護法處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，民眾遇消費疑義可打市民熱線1999轉6169諮詢。

禮券 消保官 儲值卡

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