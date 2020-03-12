永春陂濕地公園開幕 柯文哲：盼給市民百年公園

永春陂濕地公園今天開幕，市長柯文哲表示，公園百年前曾是埤塘，後改為軍營，一度要興建社會住宅，最後考量歷史因素及濕地保育法，盼能留給台北市民一個能使用100年的公園。

台北市永春陂濕地公園位於四獸山下，面積3.98公頃，總水域面積6378平方公尺，百年前曾經是埤塘，後因土地開發，導致埤塘失去儲水功能，國民政府遷台後設置永春陂營區，直到民國104年才決定改為濕地公園。

柯文哲表示，要規劃濕地公園，首要條件是解決土地問題，因此台北市政府與國防部進行容積調派，再來是瑠公水利會，「本來想要跟他們拗，發現拗不動，就乖乖繳了4億多元」。

柯文哲說，剩下52%是台北市政府的地，就沒有大問題，後續開始規劃設計濕地公園，如要有透水鋪面、滯洪池的概念及進行生態復育等，「我猜，一大堆鳥都飛回來，包括翠鳥、白鷺鷥、五色鳥」。

他說，盼望能留給台北市民一個能使用100年的公園。