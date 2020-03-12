北市年度消費爭議網購最多 運輸車輛類首次躍居第二名

台北市政府上午公布去年年度消費申訴案件統計，結果是網購類爭議仍最多，但運輸及車輛類首次躍居第二名，共有1008件，較107年814件大幅增加23%。

另外，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，經清查賣家是否不當調漲口罩等物資價格及不具備藥商資格卻販售醫療用口罩或宣稱抗新冠肺炎、病毒等疑有誇大醫療效果等廣告文字，查出了19件，除勒令下架。其中包括口罩一個喊價100多元，都已經移送衛生局、公平交易委員會及檢調追查。

法務局指出，主因是運輸類部分，華航機師及長榮空服員罷工事件，引發消費爭議；另外，車輛類是因汽車瑕疵所衍生集團性消費爭議，其中以馬自達汽車公司278件蟬聯首位，主因是車輛引擎及控制模組程式系統瑕疵召回事件。

消保官龔千雅表示，去年消費爭議，依舊是網路電視購物，共1968件，但相較於107年2039件，已減少約4%，榜首是樂購蝦皮有限公司占305件，爭議案件類型以物品瑕疵及退換貨相關案件為主。

排名第三的是線上遊戲類，與107年比較，案件量由1252件減少為962件，減少幅度達23%，分析原因，可能與108年1月8日修正生效的網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項有關。本類型爭議被申訴最多業者仍為遊戲橘子，占120件，主要是帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎及退費爭議等。

至於去年被申訴最多的單一業者是寰宇家庭股份有限公司，共679件，消費爭議原因為改版美語教材套裝系列衍生集體大量申訴案件，法務局除受理台北市的消費者申訴外，也受理其他縣市移文案件，召開兩次消費爭議調解會議，達成部分調解成立，調解書送請法院核定完成。

另外，消保官處理消費爭議申訴案件，無正當理由卻未派員出席的業者，共334家次，其中以知名約會軟體iPair的APP業者新加坡商拍拖有限公司及蝦皮賣家各15次為最多。其次Google LLC 計有13次，排名第三。

消保官指出，由於Google Play的業者Google LLC屬境外公司，雖然同集團在國內有美商科高國際有限公司，但表明不負責Google Play平台退費事宜，消費紛爭往往無法透過消費爭議申訴程序順利解決，特別提醒消費者注意。