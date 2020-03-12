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台中大肚山今啟動森林復育 盧秀燕重申空汙要嚴格取締

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右六）、寶成集團董事長詹陸銘（右四）與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右五）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右六）、寶成集團董事長詹陸銘（右四）與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右五）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影

今天是植樹節，由台中市府、寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，利用南屯區嶺東苗圃作為台中市政府大肚山森林復育中心，今天啟動全台首度原生樹苗培育及復育計畫，由台中市長盧秀燕、寶成集團董事長詹陸銘與台灣山林復育協會理事長蔡智豪等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。

盧秀燕說，今天是植樹節，更深層內涵是愛護地球、用具體行動讓環境更生態更環保，她宣布，台中市政府大肚山森林復育中心正式成立。台中生態環境是她重要施政項目之一，台中曾是美好的地方，曾幾何時，環境被汙染了，尤其在空氣方面要加強整治，不只是加強取締，對於製造空汙的公司要嚴格取締，不管它是大公司、小公司，公家或民營都一樣，更重要是積極面，從復育森做起。

盧秀燕指出，台中市政府積極營造友善樹木城市，在南屯區嶺東苗圃成立台中市政府大肚山森林復育中心，感謝寶成國際集團、台灣山林復育協會單位認養，培育、復育大肚山原生苗木，期望重建大肚山森林植群並恢復生物多樣性，找回台中曾經擁有的茂密森林。

寶成集團董事長詹陸銘說，寶成去年有機會與台灣山林復育協會接觸，參與大肚山原生森林復育的調查與實踐，身為從中部發跡的國際企業，對台灣中部山林有著深切的情感與使命，今年期望有更多單位、團體與民間企業投入天然林復育的行動，讓台中市民享有一片森林。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，他投入台中大肚山研究18年，大肚山森林不見了、消失了，過是怎樣的森林？日治時期日本學者留下樹木標本記錄共54種，加上部份植物學家留下樹木的學名記錄，總共80種；加上附近山森的環境監測等推估，加起來共112種。

蔡智豪指出，大肚山原生樹苗培育及復育計畫做法，行動重點第一步是復育區設置防火帶，第二步是透過自然力恢復，種的每一棵樹，5年後可以逸散出一萬棵以上種子，再長出第二代、第三代野生樹苗，森林在十年後回來，陽明山是在國家公園法限制，短短不到30年，如今成為森林，盼陽明山能，大肚山也能成為森林。

建設局長陳大田表示，這次復育計畫目標在於「重建大肚山森林植群及恢復生物多樣性」，行動重點第一是荒地防火，其次是種源補充，經由苗木培育、復育區設置、樹苗生長監測、防火帶設置及撫育野生樹苗等步驟建立起大肚山天然林的復育區，預計明年初春起，可每年提供約2千株原生苗栽給市府運用，例如開放空間美化、公墓遷葬後綠美化等，並支援公部門公益綠美化。

台中市長盧秀燕（前排右三）、寶成集團董事長詹陸銘與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（前排右三）、寶成集團董事長詹陸銘與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右六）、寶成集團董事長詹陸銘（右四）與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右五）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右六）、寶成集團董事長詹陸銘（右四）與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右五）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右三）、寶成集團董事長詹陸銘與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右三）、寶成集團董事長詹陸銘與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人種下原生苗木，期望重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影

台中市 盧秀燕 植樹節

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