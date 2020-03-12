台南河樂廣場景觀燈柱被坐壞 將壓力測試、訂使用規則

東南亞的移民與移工，隨著在台北落地發展的時間增長，彼此也形成小小的聚落，將家鄉風景移植貼上，讓人從紛擾的大馬路轉個彎，就能輕易踏入不同的國度。木柵的傳統市場、中山北路的小菲律賓、台北車站旁的印尼街，是異鄉人一解鄉愁的慰藉，也是本地人探訪外國風情的入口。

2020-03-12 10:27