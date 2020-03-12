台南河樂廣場景觀燈柱被坐壞 將壓力測試、訂使用規則
台南河樂廣場從7日啟用以來，陸續傳出停車亂象、景觀燈柱被當椅子坐壞等，討論度不斷，台南市政府特別召開專案會議，決定先進行3個月試營運壓力測試，將由工務局量身訂定使用管理規則，希望將廣場美好的狀態呈現給民眾。
台南市都發局、經發局、地政局、工務局、交通局、警察局及法制處等相關局處召開專案會議，研議河樂廣場後續營運維護機制。都發局表示，為因應管理需求，廣場開放時間為上午9時到下午10時，其中靠近中正派出所的東側1號出入口開放時間為上午9時到下午10時，其餘2到5號出入口及公共廁所開放時間為上午9時至下午9時30分。
都發局表示，每周將暫定星期二休園1天以進行清潔維護，提醒民眾，水池邊景觀燈嚴禁靠坐、站立以避免破壞；B1層禁止寵物落地，必須置於袋內手提，地面層廣場禁止車輛騎乘及停放；另外，7歲以下兒童進入水池空間應有家長陪同，並禁止直排輪及滑板進入B1層。
都發局指出，為避免機車違停亂象，交通局已在11日於廣場周邊劃設171席機車停車格位，也呼籲機車騎士依規定停放於機車格位內，以免受罰。為了讓廣場空間有效率利用，經發局將研擬招商規畫。
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