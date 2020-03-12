台北市防疫旅館心驚驚 業者自救推「認證標章」

新冠肺癌延燒，台北市政府推出2處防疫旅館，讓沒有固定住所又須居家檢疫的民眾入住，但未公布地點，掀起恐慌疑慮，台北市旅館商業同業公會決定推出「認證標章」，分成紅標及綠標，前者是防疫旅館、後者為一般旅館，避免混住問題，今天公開向北市府呼籲，防疫旅館應交由衛生單位接手，落實「旅疫分流」。

台北市旅館商業同業公會代表、10餘位旅館業者，今天舉行「自己的旅館自己救」記者會，台北市旅館商業同業公會理事長韋建華表示，混著產生不必要問題，市長柯文哲也認同，所以公會推出「認證標章」，達成分流效果，目前全市立案的旅館業者約600家，已超過100家旅館貼上綠標。

韋建華認為，大家希望居家隔離、觀光產業，兩者能兼顧且專業，紅標旅館不要被居民抗議，綠標旅館避免被質疑安全，讓消費者入住有認證標章的旅館。

至於疫情衝擊旅館產業，是否希望政府紓困？韋建華表示，政府重視防疫，紓困的積極程度沒這麼高，但這是社會需求，先顧好疫情再來紓困，旅館業也是默默承受，且所有紓困不如貸款，呼籲公股銀行應放款。

現場有業者分享甘苦，坦言許多消費者來訂房，詢問有沒有標章，若沒有就不住，代表消費者也很關心；也有業者表示，病毒傳染方式很多種，除了飛沫，也不排除病毒停留物體上，所以旅館只要混住，不管是否同一層樓，都具有風險。