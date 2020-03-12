北市稽查兒童室內遊樂場所 3/4不合格

台北市法務局針對北市兒童室內遊樂場所的禮券販售、食品安全、消防安全、空氣品質、建築安全及遊樂設施安全，今年1月會同衛生局、消防局、環保局、建管處及商業處進行聯合稽查，共抽查8家業者，有6家業者不合格，占四分之三，經要求業者限期改善，目前已經改善完成。

另外，針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，衛生局也要求北市12家業者應特別加強環境消毒，並替進場人員量測體溫，使消費者安心。法務局指出，這一波是今年第一次針對商業處所轄的遊樂場進行抽查，未來將針對北市設有遊樂場的親子餐廳進行稽查。

北市消保官龔千雅指出，初檢時5家業者的禮券銷售不符零售業等商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項規定，分別是奇幻島樂園大直ATT店、爬爬客樂園大直ATT店、史努比樂園大直ATT店、貝兒絲樂園南港店及騎士堡小巨蛋店，其中，違規情形以未記載補發禮券規定最多，均改善完成。

另1是奇樂多樂園南港店的防焰物品，因使用地毯，不符合消防法規定，經命限期改善後，現已拆除。消防局指出，針對會有延燒危險的窗簾、布幕、地毯，如果發生火災或有火源時，容易延燒，因此使用時須有消防署核發的認可標示，才可以使用。

消保官指出，禮券定型化契約部分，若業者在限期內沒有改善，依消保法第17、56條之1，可處罰3萬元以上、30萬元以下罰款，防焰物品為消防法第11、37條，違法可處6000元以上、3萬元以下罰款。

龔千雅提醒業者，禮券銷售應記載事項，包括須註明發行者資料、禮券使用項目、消費使用方式、註明提供消費者至少一年的履約保證機制、消費者服務專線，另外，禮券毀損或變形消費者還是可以請求補發禮券，如果是紙券，不可以超過50元，晶片或磁條卡的話不可以超過100元。

至於不得記載事項，就是說不可寫在寫在禮券上面的，包括不可以記載使用期限、未使用完餘額不得消費，或者是另行加收其他費用，限制一些不合理的限制，例如發行人可片面解解約，或者是預先免除故意跟重大過失的責任。