北市永春陂濕地公園今開幕 柯文哲：給市民百年公園

繼南港新新公園後，北市再添一處濕地公園，歷經4年規畫、設計、施工的永春陂濕地公園今天正式開幕對外啟用，總水域面積多達6378平方公尺，除打造兼具生態功能的多樣性水域及林澤棲地外，更串聯四獸山(虎山、象山、獅山及豹山)步道系統，今一開幕就吸引不少民眾冒雨散步，直說期待好久了。

位在信義區四獸山下的永春陂，原本是軍方閒置空地，北市府為回復過往風貌，僅保留3棟既有營舍活化為公園場館，並將永春陂規畫成兼具歷史意義及生態的濕地公園。

為了打造濕地公園，公園處引流豹山溪及無名溪等兩條溪流入園，且為了減少對環境的破壞，公園內規畫了生態復育區、緩衝區及人為活動區等三大區塊，另考量四季色彩更迭及生態環境，植栽挑選以誘鳥誘蝶，且具四季色彩變化的喬木為主，數量變化多達38種。

公園處表示，永春陂濕地公園面積3.98公頃，另外服務導覽站旁設有公園代言人Ｑ版領角鴞，園內還設計高架棧道上，讓民眾可以俯拍公園溪畔的全景，幸運的話，還有機會在多功能展覽館的生態觀察窗發現陂塘鳥駐足。

台北市長柯文哲今也出席主持公園開幕典禮，並和在地議員、里長一同參與植樹節手植落羽松活動。

柯文哲表示，永春陂本來是個大池塘，後來因為淤積變成耕地，隨後國民政府遷台，這邊就變成軍營，但後來因為精省，軍營人力減少，永春陂營地就因此閒置。

柯文哲說，其實這邊一開始是要規畫做公宅，但剛好民國105年通過濕地保育法，大家要知道，台灣總人口今年是最高峰，接下來就開始下降，所以公宅固然要蓋，但是不是要留給台灣更長遠的東西，剛好濕地保育法通過，考量濕地因素、自然景觀，再加上旁邊是四獸山，所以決定做台北市濕地公園。