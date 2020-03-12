快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

北台最大三重迪卡濃旗艦店 運動中心對面年底完工

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂，攜手聯上集團選在新北次三重國民運動中對面，打造2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，今上午舉辦興建工程動土典禮。記者魏翊庭／攝影
全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂，攜手聯上集團選在新北次三重國民運動中對面，打造2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，今上午舉辦興建工程動土典禮。記者魏翊庭／攝影

全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂，攜手聯上集團選在新北次三重國民運動中對面，打造2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，今上午舉辦興建工程動土典禮，新北市侯友宜市長出席見證。侯友宜說，希望結合運動中心帶動周遭運動產業鏈、運動風氣，讓新北市成為一個運動城市。

侯友宜說，迪卡儂是年輕朋友最喜歡採買運動用品、體驗的好地方，三重旗艦店周邊有三重國民運動中心、社教館、集美國小、三重高中等，可帶動周遭運動產業鏈，讓社區運動蓬勃發展。

迪卡儂北區經理魯道夫表示，3年前來台灣，就看到很多人在運動，尤其在河濱及運動中心，看好台灣的運動市場。台灣迪卡儂表示，新型態運動賣場將企業資源帶入社區，強調彼此互動與連結，讓賣場已轉身成為社區居民日常生活與運動休閒的嶄新體驗空間。

台灣迪卡儂表示，迪卡儂透過運動社平台，在新北市已整合超過100個運動合作夥伴，成員包含在地運動社團、健身教練、體育大專院校畢業生等，透過賣場提供室內外免費及多元運動體驗空間，已開辦超過1000堂以上免費運動體驗課程；魯道夫說，未來三重店也將有許多運動課程及體驗，打造健康生活圈。

侯友宜表示，防疫期間運動強身最好，迪卡儂公司擁有豐厚的專業人才資源及運動推展能量軟實力，加上聯上集團過去對生活美學、城市動態發展的經驗，期待未來能合作推展運動觀光、運動保健、運動賽事資源互助等，打造新北成為幸福健康的運動城市。

迪卡儂公司是全球運動產業的領頭羊，2010年開始在台灣展店，目前在台灣共有14家實體門市，三重店將成為新北市繼中和店後第二家門市，也是大台北地區平面佔地最大的旗艦店。

該店規畫興建地上1層的2千坪大型商場，室內規畫1100坪運動用品商場及運動體驗區，並引進多家生活、美食店鋪進駐；商場1、2樓戶外空間則規畫300坪多元運動體驗設施及休閒空間，預計今年12月開幕營運。

新北市經發局表示，台灣迪卡儂去年6月底由市府招商一條龍專案服務至今，重視該公司與新北市日後推展運動產業連結，未來透過迪卡儂對於運動產業研發技術、知識，與新北市在地中小企業與製造商合作，共同打造新北健康城市。

全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂，攜手聯上集團選在新北次三重國民運動中對面，打造2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，今上午舉辦興建工程動土典禮。記者魏翊庭／攝影
全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂，攜手聯上集團選在新北次三重國民運動中對面，打造2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，今上午舉辦興建工程動土典禮。記者魏翊庭／攝影

侯友宜 健身

延伸閱讀

張天欽自比東廠 公懲會撤職、停任2年

2、3桌非必要聚餐 侯友宜籲暫緩

新北綠覆率6都墊底 侯友宜：鎖定重畫區帶頭種樹

新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

相關新聞

美食編輯帶路 內行味蕾的食慾地圖

跑遍國內外知名景點、特色餐廳，總是第一時間獲得熱騰騰的情報，沒有比他們對美食更敏銳的專家了。《TRAVELER Luxe旅人誌》與網路媒體「JUKSY街星」的美食線編輯，提供採訪過後還會不斷回訪的店家、私心喜歡的美味以及近期話題餐廳，引領大家吃遍台北的迷人風味。

台南河樂廣場景觀燈柱被坐壞 將壓力測試、訂使用規則

台南河樂廣場從7日啟用以來，陸續傳出停車亂象、景觀燈柱被當椅子坐壞等，討論度不斷，台南市政府特別召開專案會議，決定先進行...

北市稽查兒童室內遊樂場所 3/4不合格

台北市法務局針對北市兒童室內遊樂場所的禮券販售、食品安全、消防安全、空氣品質、建築安全及遊樂設施安全，今年1月會同衛生局...

北市永春陂濕地公園今開幕 柯文哲：給市民百年公園

繼南港新新公園後，北市再添一處濕地公園，歷經4年規畫、設計、施工的永春陂濕地公園今天正式開幕對外啟用，總水域面積多達63...

台北異國風景 愜意坦率的南洋小日子

東南亞的移民與移工，隨著在台北落地發展的時間增長，彼此也形成小小的聚落，將家鄉風景移植貼上，讓人從紛擾的大馬路轉個彎，就能輕易踏入不同的國度。木柵的傳統市場、中山北路的小菲律賓、台北車站旁的印尼街，是異鄉人一解鄉愁的慰藉，也是本地人探訪外國風情的入口。

從「色彩」開始 發掘台北日常底蘊中的城市本色

假如要製作一本名為台北的雜誌，你會如何挑選和配置顏色。生活在這座融合多元文化、新舊風貌交錯的都市，心裡覺得最「台北」的場景又是何處？若你總苦於不知如何向外地朋友介紹台北，從「色彩」開始，或許會是個吸引人的方式。

新北防疫停課不停學 國小演練同步線上視訊教學

因應新冠肺炎疫情，新北市教育局建置「停課不停學，學習送到家」防疫學習專區，今在三峽區龍埔國小由教育局長張明文率先實施新北...

北市年度消費爭議網購最多 運輸車輛類首次躍居第二名

台北市政府上午公布去年年度消費申訴案件統計，結果是網購類爭議仍最多，但運輸及車輛類首次躍居第二名，共有1008件，較10...

台中大肚山今啟動森林復育 盧秀燕重申空汙要嚴格取締

今天是植樹節，由台中市府、寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，利用南屯區嶺東苗圃作為台中市政府大肚山森林復育中心，今...

台北市防疫旅館心驚驚 業者自救推「認證標章」

新冠肺癌延燒，台北市政府推出2處防疫旅館，讓沒有固定住所又須居家檢疫的民眾入住，但未公布地點，掀起恐慌疑慮，台北市旅館商...

子弟兵張益贍和蔡宜芳爆不倫戀 柯文哲：錯愕又生氣

民眾黨中央委員張益贍被爆出和民眾黨團助理蔡宜芳有不倫戀，兩人不僅私下幽會多次，還被目擊上摩鐵，引發熱議。對此，黨主席柯文...

新北推飼養寵物認證卡 家中毛孩可免費打疫苗、植晶片

新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植...

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。