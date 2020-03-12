北台最大三重迪卡濃旗艦店 運動中心對面年底完工

全球最大的運動用品連鎖集團法商迪卡儂，攜手聯上集團選在新北次三重國民運動中對面，打造2千坪「迪卡儂三重旗艦店」，今上午舉辦興建工程動土典禮，新北市侯友宜市長出席見證。侯友宜說，希望結合運動中心帶動周遭運動產業鏈、運動風氣，讓新北市成為一個運動城市。

侯友宜說，迪卡儂是年輕朋友最喜歡採買運動用品、體驗的好地方，三重旗艦店周邊有三重國民運動中心、社教館、集美國小、三重高中等，可帶動周遭運動產業鏈，讓社區運動蓬勃發展。

迪卡儂北區經理魯道夫表示，3年前來台灣，就看到很多人在運動，尤其在河濱及運動中心，看好台灣的運動市場。台灣迪卡儂表示，新型態運動賣場將企業資源帶入社區，強調彼此互動與連結，讓賣場已轉身成為社區居民日常生活與運動休閒的嶄新體驗空間。

台灣迪卡儂表示，迪卡儂透過運動社平台，在新北市已整合超過100個運動合作夥伴，成員包含在地運動社團、健身教練、體育大專院校畢業生等，透過賣場提供室內外免費及多元運動體驗空間，已開辦超過1000堂以上免費運動體驗課程；魯道夫說，未來三重店也將有許多運動課程及體驗，打造健康生活圈。

侯友宜表示，防疫期間運動強身最好，迪卡儂公司擁有豐厚的專業人才資源及運動推展能量軟實力，加上聯上集團過去對生活美學、城市動態發展的經驗，期待未來能合作推展運動觀光、運動保健、運動賽事資源互助等，打造新北成為幸福健康的運動城市。

迪卡儂公司是全球運動產業的領頭羊，2010年開始在台灣展店，目前在台灣共有14家實體門市，三重店將成為新北市繼中和店後第二家門市，也是大台北地區平面佔地最大的旗艦店。

該店規畫興建地上1層的2千坪大型商場，室內規畫1100坪運動用品商場及運動體驗區，並引進多家生活、美食店鋪進駐；商場1、2樓戶外空間則規畫300坪多元運動體驗設施及休閒空間，預計今年12月開幕營運。