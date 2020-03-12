台中東山高中女排挺進HVL 今天盼爭4連霸
台中市立東山高中女排去年參加全國高中排球甲級聯賽（HVL）榮獲冠軍，今年再挺進六強決賽。賽事今天在台北和平籃球館登場，台中市教育局長楊振昇昨天到東山高中為女排選手們加油，期許東山女排爭取4連霸，再創隊史紀錄。
市長盧秀燕上任後，重視台中市體育運動發展，教育局也積極提供基層運動選手後勤支援。鼓勵各級學校成立運動社團，運動局也增設培訓經費、獎金補助，激勵選手。
今年受新冠肺炎疫情影響，降低群聚感染風險，運動局說，今年HVL決賽採「閉門」比賽方式進行，不開放觀眾進場。教育局將在台中市教育局臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaichungEducation/ 開放直播，上網觀看，為選手加油。
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