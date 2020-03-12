新北推飼養寵物認證卡 家中毛孩可免費打疫苗、植晶片

新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。

動保處長陳源泉表示，只要是新北市民，都可以領取認證卡，過往民眾都要先上2小時的動保教育課程，才可領到相關證明，但這種方式比較制式化，動保處希望結合新開設的毛寶貝生命教育園區，透過參訪、體驗遊戲、講座等，讓民眾以多元有趣的方式拿到認證卡，也能建立正確的生命教育觀念。

陳淵泉表示，民眾一般都會選擇去動物之家或是跟動保處合作的寵物店領養貓狗，但礙於場地因素，無法給民眾上課，所以在領養前，動物之家或是寵物店人員都會讓民眾填寫問卷，確認飼主在領養前，已經有正確飼養觀念與心理準備。

飼主領取「飼養寵物認證卡」後，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。陳淵泉表示，過往只要是認養毛孩，都可以享有這些福利，已上過課的飼主也能來領取認證卡，除了鼓勵民眾前來參觀園區，也希望推廣生命教育課程。