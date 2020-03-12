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新北推飼養寵物認證卡 家中毛孩可免費打疫苗、植晶片
新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。
動保處長陳源泉表示，只要是新北市民，都可以領取認證卡，過往民眾都要先上2小時的動保教育課程，才可領到相關證明，但這種方式比較制式化，動保處希望結合新開設的毛寶貝生命教育園區，透過參訪、體驗遊戲、講座等，讓民眾以多元有趣的方式拿到認證卡，也能建立正確的生命教育觀念。
陳淵泉表示，民眾一般都會選擇去動物之家或是跟動保處合作的寵物店領養貓狗，但礙於場地因素，無法給民眾上課，所以在領養前，動物之家或是寵物店人員都會讓民眾填寫問卷，確認飼主在領養前，已經有正確飼養觀念與心理準備。
飼主領取「飼養寵物認證卡」後，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。陳淵泉表示，過往只要是認養毛孩，都可以享有這些福利，已上過課的飼主也能來領取認證卡，除了鼓勵民眾前來參觀園區，也希望推廣生命教育課程。
農業局長李玟表示，為宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」的飼養觀念，推出多項配套措施，例如動保處今年推出「寵物達人」系列講座，將在3月28日開講，包含寵物美容、按摩、攝影等多元內容，讓民眾可以學習相關知識，與家中毛孩建立良好關係，也可拿到認證卡，讓毛孩擁有各種福利。
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