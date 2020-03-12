快訊

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推飼養寵物認證卡 家中毛孩可免費打疫苗、植晶片

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。圖／新北市動保處提供
新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。圖／新北市動保處提供

新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。

動保處長陳源泉表示，只要是新北市民，都可以領取認證卡，過往民眾都要先上2小時的動保教育課程，才可領到相關證明，但這種方式比較制式化，動保處希望結合新開設的毛寶貝生命教育園區，透過參訪、體驗遊戲、講座等，讓民眾以多元有趣的方式拿到認證卡，也能建立正確的生命教育觀念。

陳淵泉表示，民眾一般都會選擇去動物之家或是跟動保處合作的寵物店領養貓狗，但礙於場地因素，無法給民眾上課，所以在領養前，動物之家或是寵物店人員都會讓民眾填寫問卷，確認飼主在領養前，已經有正確飼養觀念與心理準備。

飼主領取「飼養寵物認證卡」後，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。陳淵泉表示，過往只要是認養毛孩，都可以享有這些福利，已上過課的飼主也能來領取認證卡，除了鼓勵民眾前來參觀園區，也希望推廣生命教育課程。

農業局長李玟表示，為宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」的飼養觀念，推出多項配套措施，例如動保處今年推出「寵物達人」系列講座，將在3月28日開講，包含寵物美容、按摩、攝影等多元內容，讓民眾可以學習相關知識，與家中毛孩建立良好關係，也可拿到認證卡，讓毛孩擁有各種福利。

新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。圖／新北市動保處提供
新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。圖／新北市動保處提供

寵物

延伸閱讀

回響／新北將組景觀顧問團 打造綠美學

飼主縱放犬隻造成民眾驚嚇 台南動保處派員查處

新北成立景觀顧問團 訂定綠化準則

新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

相關新聞

從「色彩」開始 發掘台北日常底蘊中的城市本色

假如要製作一本名為台北的雜誌，你會如何挑選和配置顏色。生活在這座融合多元文化、新舊風貌交錯的都市，心裡覺得最「台北」的場景又是何處？若你總苦於不知如何向外地朋友介紹台北，從「色彩」開始，或許會是個吸引人的方式。

美食編輯帶路 內行味蕾的食慾地圖

跑遍國內外知名景點、特色餐廳，總是第一時間獲得熱騰騰的情報，沒有比他們對美食更敏銳的專家了。《TRAVELER Luxe旅人誌》與網路媒體「JUKSY街星」的美食線編輯，提供採訪過後還會不斷回訪的店家、私心喜歡的美味以及近期話題餐廳，引領大家吃遍台北的迷人風味。

語音售票機啟用 北捷中山站買票 用「說」的就行

台北捷運中山站4號出口處昨天推出國內軌道界首座「會聽話」的「語音售票機」，民眾只要點選機器螢幕語音功能後，說出要前往車站的中文站名或英文代碼，就能輕鬆購票且減少接觸螢幕次數；北捷表示，將試辦6個月，蒐集民眾意見做為未來應用參考。

新北推飼養寵物認證卡 家中毛孩可免費打疫苗、植晶片

新北市動保處為落實生命教育，只要上完生命教育相關講座，就可領取「飼養寵物認證卡」，家中毛孩就可免費施打狂犬病疫苗、犬貓植...

北市陽明山住六之六重啟環評？ 環委會：審環差再決定

北市陽明山保護區變住宅區（保變住）六之六開發案，85年通過環評至今，不但住戶、環保團體反對，監察院也多次糾正。環保局監察院去年10月調查意見，昨舉行環評委員會決定是否重啟環評，但委員會認為，沒看到環境影響差異分析報告無法評估，要等審查環差報告再決定。

愛玩橘／北投泡湯 市場、巷弄小吃飄香

無法遠赴日本或外縣市，北市北投區與陽明山上有豐富的白磺與青磺溫泉，便捷又經濟，是休閒放鬆絕佳去處。泡完湯，在地里長熱心推薦北投市場與周邊巷弄小吃，遊客就近就能享受在地好料，體驗一日不住宿的悠哉泡湯美食行。

台北杜鵑花季周六登場 45萬株競豔

2020台北杜鵑花季14日登場，北市公園處表示，全市45萬株杜鵑花，陸續開放中。其中，台大校園內的杜鵑花正值盛花期，市區道路的杜鵑花，預計3月下旬為盛花期，今年花況不錯，民眾可把握機會觀賞。

北市路樹芒果熟了 打果大隊待命

台北市行道樹早年掀果樹風，全市現存數百棵芒果樹。但受暖冬影響，部分芒果早熟，北市府擔心果實掉落波及路人，「打果」大隊嚴陣以待，目前中華路二段沿線的芒果樹，已從樹上青漸漸轉為樹上黃，民眾不妨把握機會，觀賞這條提前到來的異色隧道。

餐飲業戰「疫」 戶外用餐、外帶服務創商機

新冠肺炎疫情持續，新北市長侯友宜昨天說，「2桌、3桌、5桌的聚餐，非必要性的也可以暫緩」，有餐飲業者得知後表示確實會有困擾，生意已受疫情衝擊，憂心雪上加霜，但基於防疫只能配合，也有業者善用通風的用餐環境，或推出真空包等外帶服務，創造出新商機。

2、3桌非必要聚餐 侯友宜籲暫緩

新冠肺炎疫情持續，新北市長侯友宜昨在市政會議表示，2桌、3桌、5桌的聚餐，非必要性的也可以暫緩，但如區政會議、里長座談會等該做的事絕對不停止，學校也仍開放讓民眾運動，但一定要在上課前消毒完畢。新北藍綠議員多贊同侯友宜的看法，認為防疫優先。

北市違規廣告裁罰新基準 放寬開罰金額

台北市房仲業競爭激烈，受到新冠肺炎衝擊，台北市地政局發現，不動產違規廣告案件數量今年初激增，至今收到200餘件檢舉，而過去一年頂多4、500件，研判是同業間互相檢舉、惡性競爭，北市府提出新版裁罰基準，放寬開罰金額，今年3月正式公告上路。

北市掃墓公車不變 靈骨塔人流管制

新冠肺炎疫情持續延燒，不過隨著清明連假將屆，外界擔心掃墓公車恐成防疫破口。北市府昨召開疫情應變小組會議，會中拍板定案，確定今年掃墓公車將繼續維持。另外，為嚴格執行居家檢疫或居家隔離，北市昨也開出第一張百萬罰單，挨罰對象廈門入境後不填寫住所地址，還溜出檢疫旅館企圖出境。

熱門新聞

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

台南賞花熱點情報 五彩繽紛花海接力登場 一路美到4月

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。