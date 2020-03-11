2、3桌非必要聚餐 侯友宜籲暫緩

新冠肺炎疫情持續，新北市長侯友宜昨在市政會議表示，2桌、3桌、5桌的聚餐，非必要性的也可以暫緩，但如區政會議、里長座談會等該做的事絕對不停止，學校也仍開放讓民眾運動，但一定要在上課前消毒完畢。新北藍綠議員多贊同侯友宜的看法，認為防疫優先。

衛生局長陳潤秋會後指出，侯市長的說法是針對各局處主管，因為這些人都是指揮官，但在出席聚會時不一定能掌握所有與會人員去過哪些地方，所以要盡量避免，並不是針對一般民眾，民眾還是要有適度的休閒生活；陳潤秋也提醒，用餐時無法戴口罩，民眾可在用餐時盡量使用公筷，用餐位置的距離拉遠一點，盡量避免面對面吃飯。

國民黨新北市議員葉元之說，疫情越來越嚴重，減少群聚是好事，尤其吃飯又很難避免，現在就連餐廳都很少人，減少非必要性聚餐是正確的，像現在民代的行程也少很多，等疫情控制好再聚比較好。

民進黨新北市議員戴瑋姍則說，基於保護立場，減少群聚活動較好，不管多少桌都應盡量避免，才不會使防疫有破口，不過可能影響部分餐廳業者，民進黨政府已有提供紓困方案，現在還是以防疫為最優先考量。

侯友宜指出，全球疫情沒有舒緩狀況，提醒大家沒必要不要出國，必要與否，由各局處首長嚴格把關；大型活動目前都取消，小型活動要採取防疫措施管理，做好才可以辦；學校開放民眾運動後，要在學生上課前消毒完畢。

不少活動會議因疫情而取消，不過侯友宜特別強調，該做的事絕對不停止，就像區政會議、里長座談會他沒有停止，這些都在大場域且座位隔開，就會照辦，市政工作絕對不能停歇。