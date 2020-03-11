飼主縱放犬隻造成民眾驚嚇 台南動保處派員查處

台南有民眾在「台南爆料公社」留言，昨晚在安平區永華路與永華二街口旁空地有狗群追逐嬰兒車，造成民眾驚嚇，引發關切，台南市府動保處今天派員到場查處，確認為愛狗人士餵養犬隻時，將犬隻放風，不慎去追逐路人所以引起，餵養人表示已對受驚嚇民眾致歉，並承諾將改善。

民眾反映，晚上8時帶小孩推嬰兒車和老婆，經過永華路二段跟健康二街口超商對面人行道，空地有十幾隻野狗，突然衝出來要咬嬰兒車內的小孩，他先一腳踹過去，馬上拿嬰兒車棚子當武器，十幾隻都包圍過來一直要咬，老婆為了顧小孩，只能一直閃，

民眾指出，剛好在餵食流浪狗的阿桑拿棍子一直趕狗，他們才脫身，真的超不爽，在空地養那麼多的流浪狗，改天如果只有媽媽或老人推小孩經過，遇到被十幾隻狗包圍要怎麼辦？

台南動保處調查，該空地籠中飼養有17頭犬隻，分屬2名愛狗人士飼養；檢查員針對該愛狗人士飼養的犬隻，查核寵物登記，查16隻犬隻有植入晶片，部分犬隻為台南市施行TNVR犬隻，飼養情形尚可。

動保處指出，事發時因為飼主有在旁邊，所以未構成動保法疏縱情形。動保處人員當場教育及要求飼主餵養犬隻及放風時，應以繩練牽引，避免犬隻至人行道上，以免民眾受到驚嚇發生憾事，並請其他愛狗人士協助督促當事人配合辦理。