感恩護理師辛勞防疫 輔大校友贈護手霜

住在新北市新莊的輔仁大學張姓校友，感謝護理師在防疫期間的辛勞，今天偕同妹妹到輔大附設醫院贈送一批護手霜，向護理師致敬表達關心和鼓勵。

輔大醫院今天傍晚發布新聞表示，捐贈護手霜的兩姊妹是新北市在地新莊人。姊姊是輔大校友，妹妹的幼稚園畢業典禮是在輔大中美堂舉行，兩姊妹對輔大一點都不陌生。

張姓姊妹表示，她們從新聞獲悉有些廠商因恐慌，不敢或不願外送東西到醫院，讓護理人員內心很受傷，因此以個人力量購買實用的120盒護手霜取代食物，表達對護理人員的心意。

兩姊妹說，之前台中有一名先生捐1000杯飲料給醫護人員，啟發他們也想捐贈禮物的動機。

張姓姊妹今天下午出現在輔大醫院，由醫事副院長張景年和護理部主任溫如玉代表接受，並感謝社會在防疫期間送暖。

溫如玉與護理長林于文表示，護理專業教育養成護理人員醫療照護前與結束，都會洗手消毒，洗久了難免對手有傷害。張姓姊妹的溫暖讓她們感動且覺得貼心、實用。