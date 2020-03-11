淡水人行道太陡難走 議員會勘增設扶手

淡水區新興街121巷兩側都有人行道，但只有靠近社區住宅斜坡有設置扶手欄桿，另一側校園圍牆外的則是沒有設，因人行道太陡，長者走路上坡相當費力外，小學生背著厚重的書包要爬坡也是非常辛苦，因此市議員陳偉杰希望能夠增設扶手，解決問題。

新興里長吳錦泉表示，先前在執行上下學導護工作時，發現有長者原本走在校園旁的這一側人行道要上坡時，卻要過馬路到對面，一問之下才知道對面有扶手欄桿，對長者來說上坡比較有輔助效果，才不會這麼吃力，因此里長也希望能夠兩邊都增設扶手欄桿，才不用讓長者冒險過馬路。

市議員陳偉杰表示，除了長者走路上坡相當費力之外，小學生背著厚重的書包要爬坡也是非常辛苦，因此在會勘之後，將會在四月底前，斜坡的扶手增設完成，讓民眾上下坡有支?點可以輔助，不僅是更加便利，也更安全。