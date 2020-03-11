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汐止里長動員防疫 國泰醫院宣導認識病毒

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止里長聯繫會報請里長們協助通報分工，也請國泰綜合醫院副總院長簡志誠來加強防疫宣導，認識病毒。 圖／觀天下有線電視提供
汐止里長聯繫會報請里長們協助通報分工，也請國泰綜合醫院副總院長簡志誠來加強防疫宣導，認識病毒。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所今(11)日下午，舉行今年第一次的里長聯繫會報，因應武漢肺炎，整個重點也放在如何防疫，除了請里長們協助通報分工，也請國泰綜合醫院副總院長簡志誠來加強防疫宣導，認識病毒，也說明什麼時候該戴口罩，保護好自己，才能服務保護別人。

汐止區長陳健民表示，汐止區今年度第一次的里長聯繫會報，這次會議重點是跟里長傳達從一月底整個新冠肺炎疫情，包括活動中心還有清明掃墓，其實有很多該注意的事項，當然未來還有腸病毒、登革熱，這個也是我們未來的重點，透過這次會議也希望未來里長能夠擔任我們公部門與里民溝通的角色，協助市府在防疫上的推動。

國泰醫院副總院長簡志誠指出，疾管署的資料，他也告訴我們說，這次的新冠肺炎是飛沫型傳染，就是直接或間接接觸到病人的口鼻、分泌物，直接就像是他對你咳嗽，他沒戴口罩、你也沒戴口罩，那間接就是他咳在自己手上，去摸公車的拉環，然後你也去摸，然後又摸臉，然後接著又吃食物吃進去，或揉眼睛，所以，戴口罩防止直接，勤洗手防止間接。

陳建民指出，因為這次的疫情還有很多的不確定性，未來在大型活動方便，我們是以不辦為原則，那在接下來的清明掃墓，還是會呼籲大家能夠配合量體溫戴口罩，另外，還有活動中心的部分，我們現在原則上在租借開班這部分，是暫停使用，那民眾還是可以出入活動中心使用，包括閱讀書報使用健身器材等等。

口罩 新冠肺炎 汐止

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