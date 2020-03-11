出動怪手、雲梯車 平溪防災演練總動員

為因應三月後防汛期到來，平溪區公所今(11)日舉辦了複合式防救災演練，除了邀請平溪國小師生、嶺腳里防災社區來參演，還與台電、警消人員一同總動員，出動怪手、雲梯工程車，模擬地震避難、土石流撤離、道路搶通、水電搶修等確實情形。

平溪區這次的複合式防災演練，除了音響設備帶出緊張氣氛，還有大型機具與警消協助，逼真模擬災害的應變措施。

平溪區長陳聖聰表示，收容的部分，社區志工與慈濟等協會都前來參與，除了提供冷水便能沖泡的即食糧食，還有各項安置措施，同時搭配防疫，每位民眾演練避難收容也要進行量體溫，在災害過程中也要注意防疫的細節。

這次嶺腳社區與平溪國小也都前來參演，教室的地震疏散、社區如何指揮撤離，大家上下一心來配合，也藉由封橋、怪手道路搶通，雲梯車搶修電力與用水，藉預演以防萬一，同時也讓防災分工更確實，增加日後救災效率。