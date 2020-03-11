快訊

週刊爆料劉真入住VVIP病房 北榮回應了

武漢返台包機有人未報到、拒絕檢疫？ 他曝真正原因

汐止大同、新台五路塞爆 議員催道路立體化

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路、新台五路塞車問題一直難解，市議員白珮茹盼將道路立體化可行性。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路、新台五路塞車問題一直難解，市議員白珮茹盼將道路立體化可行性。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路、新台五路是重要聯外道路，尤其是交會路口，塞車問題一直難解，雖然，一直以來都有陸續改善，效果卻很有限，今(11)日市議員白珮茹邀新北市政府交通局長鍾鳴時會勘，在道路無法拓寬情況下，討論將道路立體化可行性。

市議員白珮茹指出，今天請交通局長來會勘，關於新台五路跟大同路的交通，那這個在議會已經講了很多年，因為大同路已經沒機會來拓寬，那新台五跟大同路匯集到這個路口，路幅不夠寬，每天早上下班幾乎都在這邊塞，那找相關單位來，主要是針對整個系統性的問題來規劃，就是把問題找出來，是不是透過都市計劃、包括把大同路立體化，還有環東大道的整個系統，是不是要做適當的規劃跟修正，因為，經過二十多年來，汐止人口不斷增加，但是聯外道路一直沒有辦法符合民眾的期待。

白珮茹表示，整個大同路如果沒有拓寬的空間，希望有機會能夠朝向立體化。那今天也請市府工務局、交通局，針對系統化的改進，能夠建議相關的單位，初步希望他們能委託規劃公司，就整個交通動線來提出建言，就整個大汐止交通做結構性的建議與改善。

市政府交通局長鍾鳴時表示，汐止交通最重要是道路系統環境，因為分配的不平均，造成長久以來塞車的情形，這次議員建議我們檢討一下新台五跟大同路跟台北環東大道的整個銜接上面，問題是發生在什麼地方，這些瓶頸是需要用道路工程或是系統整體性的調整，對於未來這邊的重大建設，有沒有機會在建設的過程中將最重要的交通系統一併來做檢討跟改造，我想市政府這邊我們跟工務單位會開始來做一個思考，針對交通系統改造來做一個啟動。

交通局長鍾鳴時說，道路立體化涉及到道路空間的問題，對於現在汐止道路的兩側，還有一些綠帶，是不是要透過都市計劃變更的手段，納入到車道範圍之內，或是未來在跟道路環東大道的銜接中間還有一些工程上可以解決的，這些我們都不排除。

汐止 塞車

延伸閱讀

免再跑基隆 汐止機車練習場啟用

路窄人車爭道 汐止水源路一段盼改單行道

熟能生巧！汐止首座機車考照練習場啟用

21號橋重建阻斷汐止、五堵交流道捷徑 無法如期完工

相關新聞

新北市獲贈機能布料 產學合製防疫口罩套

新北市政府獲得興采實業捐贈700碼環保機能性布料，這款布料曾獲得國際發明獎，具有防水、透氣、除臭及防菌等功能。教育局特別邀請亞東技術學院及樟樹國際實中，共同研發防疫口罩套，讓機能布料發揮最大功能。

汐止大同、新台五路塞爆 議員催道路立體化

汐止區大同路、新台五路是重要聯外道路，尤其是交會路口，塞車問題一直難解，雖然，一直以來都有陸續改善，效果卻很有限，今(11)日市議員白珮茹邀新北市政府交通局長鍾鳴時會勘，在道路無法拓寬情況下，討論將道路立體化可行性。

出動怪手、雲梯車 平溪防災演練總動員

為因應三月後防汛期到來，平溪區公所今(11)日舉辦了複合式防救災演練，除了邀請平溪國小師生、嶺腳里防災社區來參演，還與台電、警消人員一同總動員，出動怪手、雲梯工程車，模擬地震避難、土石流撤離、道路搶通、水電搶修等確實情形。

汐止里長動員防疫 國泰醫院宣導認識病毒

汐止區公所今(11)日下午，舉行今年第一次的里長聯繫會報，因應武漢肺炎，整個重點也放在如何防疫，除了請里長們協助通報分工，也請國泰綜合醫院副總院長簡志誠來加強防疫宣導，認識病毒，也說明什麼時候該戴口罩，保護好自己，才能服務保護別人。

淡水人行道太陡難走 議員會勘增設扶手

淡水區新興街121巷兩側都有人行道，但只有靠近社區住宅斜坡有設置扶手欄桿，另一側校園圍牆外的則是沒有設，因人行道太陡，長者走路上坡相當費力外，小學生背著厚重的書包要爬坡也是非常辛苦，因此市議員陳偉杰希望能夠增設扶手，解決問題。

防肺炎感染 北市消防救護一律戴全面罩

因應新冠肺炎疫情，台北市消防局已要求救護戴全面罩或護目鏡，搭配外科口罩，若接觸疑似確診者，須穿防水隔離衣，戴全面罩及N9...

北市掃墓公車班距班次不變 每四小時消毒一次

清明連假將屆，外界擔憂掃墓公車恐成防疫破口。對此，北市府今下午召開疫情應變會議，會中決定今年掃墓公車不取消，且班次、班距...

張益贍疑翹班偷情 藍綠開砲批柯文哲：濫用公家資源

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍疑似傳出婚外情，不過由於張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北...

獨／驚人！為防疫全台每人用水量竟然增加這麼多

好驚人，新冠肺炎疫情持續擴大，而防疫的重點除了戴口罩就是勤洗手，有專家認為洗手甚至比戴口罩還重要，但也讓全台用水量大爆發，根據自來水公司的最新統計顯示...

3準則6執行方針 打造新北綠城市

新北市政府希望帶給民眾不一樣的綠化想像，景觀處將針對3種不同空間型態訂定綠美學準則，並以6大執行方針來綠動新北市，讓綠化不再是口號，而是讓民眾實際感覺到置身於綠城市之中。

還沒看的快衝！ 新莊「藍調中港」光雕秀 周六結束展出

新北市水利局延續去年新莊中港大排河廊的聖誕燈飾，舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動」，由於受到民眾熱烈迴響，甚...

張益贍疑翹班約會 北市文基會：如屬實將依規定處理

《周刊王》今天爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳，跟民眾黨中央委員、台北市財團法人文化基金會副執行長張益贍多次私下幽會，還被目擊...

熱門新聞

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

影／他為國家隊口罩工廠延後婚禮 岳父母幫說服新婚妻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。