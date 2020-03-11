汐止大同、新台五路塞爆 議員催道路立體化

汐止區大同路、新台五路是重要聯外道路，尤其是交會路口，塞車問題一直難解，雖然，一直以來都有陸續改善，效果卻很有限，今(11)日市議員白珮茹邀新北市政府交通局長鍾鳴時會勘，在道路無法拓寬情況下，討論將道路立體化可行性。

市議員白珮茹指出，今天請交通局長來會勘，關於新台五路跟大同路的交通，那這個在議會已經講了很多年，因為大同路已經沒機會來拓寬，那新台五跟大同路匯集到這個路口，路幅不夠寬，每天早上下班幾乎都在這邊塞，那找相關單位來，主要是針對整個系統性的問題來規劃，就是把問題找出來，是不是透過都市計劃、包括把大同路立體化，還有環東大道的整個系統，是不是要做適當的規劃跟修正，因為，經過二十多年來，汐止人口不斷增加，但是聯外道路一直沒有辦法符合民眾的期待。

白珮茹表示，整個大同路如果沒有拓寬的空間，希望有機會能夠朝向立體化。那今天也請市府工務局、交通局，針對系統化的改進，能夠建議相關的單位，初步希望他們能委託規劃公司，就整個交通動線來提出建言，就整個大汐止交通做結構性的建議與改善。

市政府交通局長鍾鳴時表示，汐止交通最重要是道路系統環境，因為分配的不平均，造成長久以來塞車的情形，這次議員建議我們檢討一下新台五跟大同路跟台北環東大道的整個銜接上面，問題是發生在什麼地方，這些瓶頸是需要用道路工程或是系統整體性的調整，對於未來這邊的重大建設，有沒有機會在建設的過程中將最重要的交通系統一併來做檢討跟改造，我想市政府這邊我們跟工務單位會開始來做一個思考，針對交通系統改造來做一個啟動。

交通局長鍾鳴時說，道路立體化涉及到道路空間的問題，對於現在汐止道路的兩側，還有一些綠帶，是不是要透過都市計劃變更的手段，納入到車道範圍之內，或是未來在跟道路環東大道的銜接中間還有一些工程上可以解決的，這些我們都不排除。