新北市獲贈機能布料 產學合製防疫口罩套

新北市政府獲得興采實業捐贈700碼環保機能性布料，這款布料曾獲得國際發明獎，具有防水、透氣、除臭及防菌等功能。教育局特別邀請亞東技術學院及樟樹國際實中，共同研發防疫口罩套，讓機能布料發揮最大功能。

防疫期間口罩供不應求，為了延長口罩的使用期限，學生們發揮創意，設計出這款可收納的口罩套，除了可以減少接觸細菌的機會，也方便攜帶及替換。新北市長侯友宜試戴後，感覺相當透氣且舒適，對於學生們的發想讚不絕口。

新北市長侯友宜表示，雖然目前購買口罩改成7天3片，但大家還是覺得不夠，如果能有一個既美觀又可重複使用的口罩套來保護它，就能延長使用壽命，而且不會影響原本的功能，戴起來也很透氣、舒服，感謝興采實業慷慨捐贈，也感謝同學們發揮創意，製作既美觀又實用的防疫口罩套。

教育局指出，這款防疫口罩套展現產官學合作的精神，未來將納入新北職業試探暨體驗教育中心與技術型高中的相關課程，希望啟發學生多元思考，培養實作及問題解決的能力。