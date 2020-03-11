北市掃墓公車班距班次不變 每四小時消毒一次

清明連假將屆，外界擔憂掃墓公車恐成防疫破口。對此，北市府今下午召開疫情應變會議，會中決定今年掃墓公車不取消，且班次、班距和往年一樣，不過會每四個小時消毒一次，另也呼籲民眾勤洗手、戴口罩，若可以，盡量採取線上追思，或是派家族代表掃墓。

北市府副市長黃珊珊表示，確實有討論過減班或是取消，不過以台灣的風土民情來說，不輸運上去很困難，寧可搭公車上山掃墓，也不要塞車，否則對環境更不好。

黃珊珊強調，每天公車也是在路上開，不會因為掃墓公車就特別危險，今年掃墓公車班次、班距都維持和往年一樣，至於車內人數會視現場情況作調配，因為墓區腹地較大，會先讓民眾上山休息，而非讓民眾在路上等待。

黃珊珊表示，即日起北市三大塔樓也採人流管制，其中富德靈骨樓、陽明山臻愛樓各限制600人進入，陽明山靈骨塔則限制300人，大約每5至10分鐘，依照出塔人數，管制進入人數。

至於今年因採人流管制，預估掃墓會多花多久時間？黃珊珊表示，大概會比往年多等10至20幾分鐘。