新北成立景觀顧問團 訂定綠化準則

新北景觀處將在這月成立「景觀顧問團」，廣邀學界、業界專家針對街道景觀、公園綠地及開放空間等3種不同型態場域訂定綠化的準則，讓未來各單位執行綠化工程時，有原則可以依循，才能打造新北綠美學。

景觀處指出，全台有很多景觀學系的教授，另外業界的景觀顧問公司，有很多人參加國際競賽得獎，因此成立景觀顧問團，邀請專家為新北街道景觀、公園綠地及開放空間3種場域，訂定不同的準則。

景觀處說，以「街道景觀」為例，目前街道的樹景在地面都有樹穴，但這樣設計會影響樹的生長，未來可能透過專家們的建議，改以「綠帶」方式呈現，不僅能增加綠化面積，也能讓街景穿透性更佳。

至於開放空間部分，景觀處表示，城市內會有部分的開放閒置空間，未來要加以綠化外，還必須進行串聯形成綠帶，讓民眾走到哪都被綠色包圍；另外公園最能直接滿足民眾親自自然的需求，樹木等植栽都需要專家的建議，才能進行。

景觀處說，街道景觀、公園綠地、開放空間3種場域的綠化層次不同，且就算場域空間相同，也會因為位於不同地點，綠化的方式也不一樣，未來景觀顧問團會與各執行的單位合作，找出最佳的綠化方式。