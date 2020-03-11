張益贍疑翹班偷情 藍綠開砲批柯文哲：濫用公家資源

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍疑似傳出婚外情，不過由於張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北市文化基金會副執行長，月薪10餘萬。不過卻被周刊拍到一天僅上班兩個小時就下班，被諷刺過太爽。

對此，藍綠議員今也呼籲張益贍應該自行請辭。 國民黨團書記長應曉薇表示，柯文哲身為市長應明白張益贍何止影響民眾黨形象，更危害市府形象，張益贍擔任市府重要基金會職務更領有高薪，未善盡職守等同浪費公帑，文基會應公佈張益贍出勤狀況於大眾，張副執行長並應立即離開職務。

應曉薇表示，因蔡宜芳過去也曾被市府刻意安排為擔任社會局機要，未來請柯市長用人應公私分明。

簡舒培則是在臉書上酸，柯文哲每天早上七點半嗡嗡嗡到市府上班、開晨會到底在忙什麼？對台北市民有益嗎?為了柯的需求，文基會多設了一個副執行長，月領10多萬、一天竟只上班二小時，卻還蹺班按摩、約會，最扯的是，柯還公器私用安排擔任立委候選人的褓母，扯出黃色風波，這不但是酬庸，更是濫用公家資源為民眾黨所用。

簡舒培表示，柯文哲對同仁上班時間蹺班外出居然未進行調查，還回覆這是私情、無涉公事，柯市府、團隊、民眾黨是把台北民眾當笨蛋嗎？

簡舒培痛批，整個市府螺絲都鬆了，柯文哲每天早上七點半嗡嗡嗡，到底是在忙什麼？白忙？瞎忙？做秀？打時中?蹭聲量?

對此，北市府副發言人戴于文表示，文基會內部有完整的差勤規定，相信該單位會依差勤規定辦理。