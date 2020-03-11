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家長不用再打電話！台中公幼招生「揭示系統」全都露

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市公立幼兒園及非營利幼兒園將3月21日起受理招生登記，往年家長常致電諮詢缺額，或關心登記抽籤等程序，台中市今年開發「招生資訊即時揭示系統」與「招生e化作業系統」，公開透明。圖／台中市教育局提供
台中市公立幼兒園及非營利幼兒園將3月21日起受理招生登記，往年家長常致電諮詢缺額，或關心登記抽籤等程序，台中市今年開發「招生資訊即時揭示系統」與「招生e化作業系統」，公開透明。圖／台中市教育局提供

109學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園將3月21日起受理招生登記，往年家長常致電諮詢缺額，或關心登記抽籤等程序，台中市今年開發「招生資訊即時揭示系統」與「招生e化作業系統」，受理報名當下幼兒園即鍵入「招生e化系統」，報名人數即時顯示於「揭示系統」，且抽籤已電腦化處理，全程招生作業公開、公平且透明，讓家長安心。

教育局表示，109學年度幼兒園招生作業，各園陸續公告簡章，登記時間依各園公告簡章為準。

往年家長最關注缺額與登記人數等資訊，教育局將配合招生期程3月21日起開放「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」將訊息整合至統一平台，方便家長查詢各園登記報名最新動態。

教育局強調，台中市的公幼新生入園作業循例採二階段辦理，第一階段招生期3月21日至28日止，是針對身心障礙、中度以上身心障礙者子女、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民、特殊境遇家庭子女及5歲幼兒入園辦理登記抽籤；第二階段3月29日至4月11日止，名額是給第一階段沒抽到學生、2-4歲具優先入園身分者、一般生。

教育局提醒，依照規定，每名幼生僅能選擇1園公幼或非營利幼兒園登記，建議家長可至「招生資訊即時揭示系統」，查閱各階段各園招生人數及登記人數即時訊息，掌握最新動態。若有任何疑問可洽各公立幼兒園及非營利幼兒園或教育局幼兒教育科（04）22289111分機54410。

幼兒園 教育局 台中市

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