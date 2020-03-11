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獨／驚人！為防疫全台每人用水量竟然增加這麼多
好驚人，新冠肺炎疫情持續擴大，而防疫的重點除了戴口罩就是勤洗手，有專家認為洗手甚至比戴口罩還重要，但也讓全台用水量大爆發，根據自來水公司的最新統計顯示，今年一到二月的全台每人每日用水量，較往年多出3公升，也就是3000CC（毫升）
水公司統計用水量，以108年度為例，全台用水量（不含台北水事業處，也就是大台北地區另計）平均每人每日生活用水量為276公升，大台北地區也差不多是這個數量，但今年一到二月則增加到279公升。
水公司表示，近年的用水平均量大約都在270公升左右，107年是271公升，只有在104年時，因為全台大缺水，加強宣導節水，全年平均每人每日用水下降到263升，從今年初的用水統計數字來看，確實有受到疫情影響，可能不只家戶、各行各業也都增加用水。
有人會奇怪，「我每天的用水量有用到279公升這麼多嗎」，水公司表示，計算的標準是依照水利署的規定，排除工業之外的用水，也就是不僅是家戶中用水，每個人每天可能會到公司上班、會外出餐飲、會購物等用水量，都計在平均每人每日用水量當中。
而水利署的目標是每人每天平均用水量250公升。
受到疫情影響用水量大增，但是今年的水情卻不佳，中南部從去年夏末到冬季的進水量都不理想，水公司表示，防疫雖然重要，但仍需節水，像是每次在洗手時，要記得先關水、洗20秒以上，再開水沖洗，不要一邊開著水一邊搓洗手，才能節省用水。
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