還沒看的快衝！ 新莊「藍調中港」光雕秀 周六結束展出

新北市水利局延續去年新莊中港大排河廊的聖誕燈飾，舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動」，由於受到民眾熱烈迴響，甚至將新北燈會的「向日葵」燈飾轉移至會場，希望能更加豐富光雕藝術的展出，活動僅剩4天，還未觀賞民眾可把握機會前往。

自2月14日西洋情人節至3月14日白色情人節，整整展出1個月時間的「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動，迄今已有逾10萬人次前往參觀，受到熱烈迴響。

為更豐富光雕展出，水利局將新北燈會中的「向日葵」燈飾，移至中港親水河廊自立廣場及願景館上游旁休憩步道（中央橋至富貴橋）展出，讓向日葵花海與藍調中港相互輝印。

水利局表示，在新冠肺炎防疫期間，希望能提供民眾到戶外舒壓的好去處，但在觀賞光雕的同時，也提醒民眾做好防疫作業。