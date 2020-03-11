快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還沒看的快衝！ 新莊「藍調中港」光雕秀 周六結束展出

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
為豐富光雕藝術，水利局將新北燈會「向日葵」燈飾移至新莊展出。圖／新北市水利局提供
為豐富光雕藝術，水利局將新北燈會「向日葵」燈飾移至新莊展出。圖／新北市水利局提供

新北市水利局延續去年新莊中港大排河廊的聖誕燈飾，舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動」，由於受到民眾熱烈迴響，甚至將新北燈會的「向日葵」燈飾轉移至會場，希望能更加豐富光雕藝術的展出，活動僅剩4天，還未觀賞民眾可把握機會前往。

自2月14日西洋情人節至3月14日白色情人節，整整展出1個月時間的「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動，迄今已有逾10萬人次前往參觀，受到熱烈迴響。

為更豐富光雕展出，水利局將新北燈會中的「向日葵」燈飾，移至中港親水河廊自立廣場及願景館上游旁休憩步道（中央橋至富貴橋）展出，讓向日葵花海與藍調中港相互輝印。

水利局表示，在新冠肺炎防疫期間，希望能提供民眾到戶外舒壓的好去處，但在觀賞光雕的同時，也提醒民眾做好防疫作業。

活動將於本周六結束，還未觀賞的民眾，除了自行開車外，也可搭乘新北環狀線至捷運幸福站下車，並沿著幸福路行走約8分鐘或騎Ubike前往現場；搭乘公車民眾可至「正邦社區站」下車，即抵達自立廣場。

新莊「藍調中港」光雕秀將於本周六結束展出。圖／新北市水利局提供
新莊「藍調中港」光雕秀將於本周六結束展出。圖／新北市水利局提供
新莊「藍調中港」光雕秀將於本周六結束展出。圖／新北市水利局提供
新莊「藍調中港」光雕秀將於本周六結束展出。圖／新北市水利局提供

燈會 情人節

延伸閱讀

新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

新北豪宅一哥無力回升 屋主認賠1,100萬出場

高雄少雨缺水 水利局籲民眾節約用水

侯友宜歡迎台商回家 新北做好照顧的準備

相關新聞

還沒看的快衝！ 新莊「藍調中港」光雕秀 周六結束展出

新北市水利局延續去年新莊中港大排河廊的聖誕燈飾，舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動」，由於受到民眾熱烈迴響，甚...

張益贍疑翹班偷情 藍綠開砲批柯文哲：濫用公家資源

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍疑似傳出婚外情，不過由於張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北...

獨／驚人！為防疫全台每人用水量竟然增加這麼多

好驚人，新冠肺炎疫情持續擴大，而防疫的重點除了戴口罩就是勤洗手，有專家認為洗手甚至比戴口罩還重要，但也讓全台用水量大爆發，根據自來水公司的最新統計顯示...

3準則6執行方針 打造新北綠城市

新北市政府希望帶給民眾不一樣的綠化想像，景觀處將針對3種不同空間型態訂定綠美學準則，並以6大執行方針來綠動新北市，讓綠化不再是口號，而是讓民眾實際感覺到置身於綠城市之中。

張益贍疑翹班約會 北市文基會：如屬實將依規定處理

《周刊王》今天爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳，跟民眾黨中央委員、台北市財團法人文化基金會副執行長張益贍多次私下幽會，還被目擊...

金門民眾轉診台灣 縣府與飯店簽約幫鄉親省荷包

金門民眾轉診到台灣就醫治療時，病患及陪同家屬除了要支付醫療費用支用外，因陪病產生住宿，造成沉重經濟壓力；金門縣府為減輕鄉...

新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

新北景觀處今年底將會完成32座特色公園與3處全齡化示範公園，今年底還要完成2座原野公園，讓大小朋友在都市就可以成為「泰山...

第二批武漢包機安置地點 烏來檢疫所被排除在外

首批武漢包機返台的247名台商，其中有28名被安置在烏來檢疫所，昨分別在深夜及今早清晨先後抵台第二批包機台商人數多達36...

蕭薔代言台中大安濱海樂園 打造豪華露營區6月試營運

台中市政府觀光旅遊局今舉辦「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案簽約」久違的藝人蕭薔出席代言，預計今年6月試營運大安...

台南防疫「超前部署」公布遺體處理流程超嚇人

新冠肺炎各縣市爭相超前部署，台南市今天公布新冠肺炎死亡大體處理流程，並大陣仗召開記者會展示屍袋。

台北市動物園傳喜訊 東非劍羚寶寶將滿月

台北市立動物園非洲動物區傳出喜訊，被列為珍貴稀有保育類野生動物的東非劍羚，今年再添一位新成員，即將滿3歲的羚羊媽媽「梅愛...

校園開放民眾運動 侯友宜：上課前要再消毒

全球的新冠肺炎疫情升溫，武漢專機今凌晨也順利返台，國內防疫不能鬆懈，新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

一年進帳5千萬 彰化縣路邊收費停車格被指劃設不公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。