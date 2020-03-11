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還沒看的快衝！ 新莊「藍調中港」光雕秀 周六結束展出
新北市水利局延續去年新莊中港大排河廊的聖誕燈飾，舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動」，由於受到民眾熱烈迴響，甚至將新北燈會的「向日葵」燈飾轉移至會場，希望能更加豐富光雕藝術的展出，活動僅剩4天，還未觀賞民眾可把握機會前往。
自2月14日西洋情人節至3月14日白色情人節，整整展出1個月時間的「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動，迄今已有逾10萬人次前往參觀，受到熱烈迴響。
為更豐富光雕展出，水利局將新北燈會中的「向日葵」燈飾，移至中港親水河廊自立廣場及願景館上游旁休憩步道（中央橋至富貴橋）展出，讓向日葵花海與藍調中港相互輝印。
水利局表示，在新冠肺炎防疫期間，希望能提供民眾到戶外舒壓的好去處，但在觀賞光雕的同時，也提醒民眾做好防疫作業。
活動將於本周六結束，還未觀賞的民眾，除了自行開車外，也可搭乘新北環狀線至捷運幸福站下車，並沿著幸福路行走約8分鐘或騎Ubike前往現場；搭乘公車民眾可至「正邦社區站」下車，即抵達自立廣場。
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