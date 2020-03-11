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張益贍疑翹班約會 北市文基會：如屬實將依規定處理
《周刊王》今天爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳，跟民眾黨中央委員、台北市財團法人文化基金會副執行長張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，甚至於摩鐵相處約3小時，由於張益贍已婚有子，讓這段不倫戀備受各界關注。
台北市財團法人文化基金會稍早發布聲明，指有關媒體報導基金會副執行長張益贍，疑似於上班時間從事個人行為，將待事實釐清後，依人事規則處理。
聲明中提到，人事規則訂有相關請假手續，如未完成請假手續，而無故擅不出勤者，以曠職扣薪議處外，視情節輕重給予記過處分，基金會將立即展開調查，如有屬實，將依規定議處；聲明也澄清，張益贍的薪資核定最高為10萬7000元，媒體報導月薪為14萬元，元與事實不符。
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