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金門民眾轉診台灣 縣府與飯店簽約幫鄉親省荷包
金門民眾轉診到台灣就醫治療時，病患及陪同家屬除了要支付醫療費用支用外，因陪病產生住宿，造成沉重經濟壓力；金門縣府為減輕鄉親轉診的經濟負擔，在北中南與共13家飯店簽約，未來只要轉診民眾入住，皆可享有特別優惠，幫你省住宿費。
金門縣府表示，衛生局與台灣幾家經常轉診的醫學中心周遭旅宿業者簽訂優惠住宿合約，嘉惠鄉親，優惠住宿方案如下：
一、台北地區-
1、中國青年救國團劍潭海外青年活動中心：每晚600到2000元。
2、鄰近台北三軍總醫院：
(1)宜家商旅：平日每晚2500到3900元。
(2)駿宇飯店：每晚2600到8300元。
3、鄰近台北榮民總醫院：
(1)天母之星商務旅館：平日每人600到1200元。
(2)丹迪旅店天母店：平日每晚2300到3300元。
(3)台北昰美飯店：每晚1800到2200元。
4.鄰近台大醫院：
(1)台北樂克商旅-伊林商務時尚旅館：平日2000到3000元。
(2)清翼居采風館：平日每晚1600到2500元。
二、台中地區-
1、鄰近台中榮民總醫院：
(1)東海小時光民宿：平日每晚800到1300元。
(2)金禧民宿：平日每晚1400到1700元。
2、鄰近中國醫藥大學附設醫院：
(1)金滿家大飯店：平日每晚950到1900元。
(2)富比世大飯店：平日每晚900到1600元。
三、高雄地區-
中國青年救國清湖水漾會館：每晚600到1600元。
若想取得更多住宿優惠資訊，可至金門縣衛生局「制度性轉診平台」網頁(https://phb.kinmen.gov.tw/Content_List.aspx?n=8086BC11561210C7)查詢。
衛生局服務專線: (082)332-668
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