快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門民眾轉診台灣 縣府與飯店簽約幫鄉親省荷包

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣府為減輕鄉親轉診的經濟負擔，在北中南與共13家飯店簽約，未來只要轉診民眾入住，皆可享有特別優惠，幫你省住宿費。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府為減輕鄉親轉診的經濟負擔，在北中南與共13家飯店簽約，未來只要轉診民眾入住，皆可享有特別優惠，幫你省住宿費。記者蔡家蓁／攝影

金門民眾轉診到台灣就醫治療時，病患及陪同家屬除了要支付醫療費用支用外，因陪病產生住宿，造成沉重經濟壓力；金門縣府為減輕鄉親轉診的經濟負擔，在北中南與共13家飯店簽約，未來只要轉診民眾入住，皆可享有特別優惠，幫你省住宿費。

金門縣府表示，衛生局與台灣幾家經常轉診的醫學中心周遭旅宿業者簽訂優惠住宿合約，嘉惠鄉親，優惠住宿方案如下：

一、台北地區-

1、中國青年救國團劍潭海外青年活動中心：每晚600到2000元。

2、鄰近台北三軍總醫院：

(1)宜家商旅：平日每晚2500到3900元。

(2)駿宇飯店：每晚2600到8300元。

3、鄰近台北榮民總醫院：

(1)天母之星商務旅館：平日每人600到1200元。

(2)丹迪旅店天母店：平日每晚2300到3300元。

(3)台北昰美飯店：每晚1800到2200元。

4.鄰近台大醫院：

(1)台北樂克商旅-伊林商務時尚旅館：平日2000到3000元。

(2)清翼居采風館：平日每晚1600到2500元。

二、台中地區-

1、鄰近台中榮民總醫院：

(1)東海小時光民宿：平日每晚800到1300元。

(2)金禧民宿：平日每晚1400到1700元。

2、鄰近中國醫藥大學附設醫院：

(1)金滿家大飯店：平日每晚950到1900元。

(2)富比世大飯店：平日每晚900到1600元。

三、高雄地區-

中國青年救國清湖水漾會館：每晚600到1600元。

若想取得更多住宿優惠資訊，可至金門縣衛生局「制度性轉診平台」網頁(https://phb.kinmen.gov.tw/Content_List.aspx?n=8086BC11561210C7)查詢。

衛生局服務專線: (082)332-668

衛生局 金門 青年

延伸閱讀

金門全面換裝智慧電表 7月前完成

金門縣立體育館再造 運動空間變多了

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

不用怕抄錯！金門明年起全面使用智慧電表

相關新聞

還沒看的快衝！ 新莊「藍調中港」光雕秀 周六結束展出

新北市水利局延續去年新莊中港大排河廊的聖誕燈飾，舉辦「幸福下一站-藍調中港」光雕show活動」，由於受到民眾熱烈迴響，甚...

張益贍疑翹班偷情 藍綠開砲批柯文哲：濫用公家資源

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍疑似傳出婚外情，不過由於張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北...

獨／驚人！為防疫全台每人用水量竟然增加這麼多

好驚人，新冠肺炎疫情持續擴大，而防疫的重點除了戴口罩就是勤洗手，有專家認為洗手甚至比戴口罩還重要，但也讓全台用水量大爆發，根據自來水公司的最新統計顯示...

3準則6執行方針 打造新北綠城市

新北市政府希望帶給民眾不一樣的綠化想像，景觀處將針對3種不同空間型態訂定綠美學準則，並以6大執行方針來綠動新北市，讓綠化不再是口號，而是讓民眾實際感覺到置身於綠城市之中。

張益贍疑翹班約會 北市文基會：如屬實將依規定處理

《周刊王》今天爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳，跟民眾黨中央委員、台北市財團法人文化基金會副執行長張益贍多次私下幽會，還被目擊...

金門民眾轉診台灣 縣府與飯店簽約幫鄉親省荷包

金門民眾轉診到台灣就醫治療時，病患及陪同家屬除了要支付醫療費用支用外，因陪病產生住宿，造成沉重經濟壓力；金門縣府為減輕鄉...

新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

新北景觀處今年底將會完成32座特色公園與3處全齡化示範公園，今年底還要完成2座原野公園，讓大小朋友在都市就可以成為「泰山...

第二批武漢包機安置地點 烏來檢疫所被排除在外

首批武漢包機返台的247名台商，其中有28名被安置在烏來檢疫所，昨分別在深夜及今早清晨先後抵台第二批包機台商人數多達36...

蕭薔代言台中大安濱海樂園 打造豪華露營區6月試營運

台中市政府觀光旅遊局今舉辦「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案簽約」久違的藝人蕭薔出席代言，預計今年6月試營運大安...

台南防疫「超前部署」公布遺體處理流程超嚇人

新冠肺炎各縣市爭相超前部署，台南市今天公布新冠肺炎死亡大體處理流程，並大陣仗召開記者會展示屍袋。

台北市動物園傳喜訊 東非劍羚寶寶將滿月

台北市立動物園非洲動物區傳出喜訊，被列為珍貴稀有保育類野生動物的東非劍羚，今年再添一位新成員，即將滿3歲的羚羊媽媽「梅愛...

校園開放民眾運動 侯友宜：上課前要再消毒

全球的新冠肺炎疫情升溫，武漢專機今凌晨也順利返台，國內防疫不能鬆懈，新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會...

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

一年進帳5千萬 彰化縣路邊收費停車格被指劃設不公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。