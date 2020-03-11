新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

新北景觀處今年底將會完成32座特色公園與3處全齡化示範公園，今年底還要完成2座原野公園，讓大小朋友在都市就可以成為「泰山」，新北市長侯友宜說，「用得到的才屬於我們自己的」，公園就在大家身邊，會把公園打造成一個親子共融、全齡化的好去處。

新北景觀處指出，新北去年完成18座特色共融公園，今年底預計完成32座特色共融公園，以及3處全齡化示範公園，屆時新北市將會有108處全齡或特色共融公園，讓新北大人、小孩都可以前往遊玩。

侯友宜說，未來新北的1萬個孩子，平均有可服務這些孩子2.5座的公園，是全國密度最高，新北的公園都會帶給孩子開心、希望，此外未來公園也朝向全齡化，讓大家愛上這些公園。

景觀處表示，中和錦和公園將引進芬蘭原廠體健設施，是專為年長者設計的遊戲場，設施訓練協調及平衡，也能多人使用同一設施，讓戶外的遊戲場成為社交場所；瑞芳運動公園也將增設充滿運動元素的划船器、雙人衝浪板等遊戲體健設施。