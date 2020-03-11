邀資深員工暢談工作趣事 深入了解烏來台車黃金歷史

為讓民眾了解近代台車歷史的全貌，烏來林業生活館將於3月28日星期六舉辦「推進與再生：台車產業工作者紀錄展暨第二屆烏來學研討會」，了解與思考台車的發展性。

回顧自1980年後，烏來至新店的台車逐漸被卡車替代，原有的輕軌都拓寬成公路，原林務局所管轄的龜山至福山、孝義、桶後等輕軌都被拆除。

但在觀光產業蓬勃發展下，台灣僅存的烏來台車約1.5公里長路線就此保留下來，並發展成搭載遊客觀光用途。

然過去數10年，有許多位台車運輸產業打拚的人們，他們的努力不僅為台車寫下酸甜苦辣的黃金歷史，也成為烏來地區重要的人文歷史主軸。

烏來台車的工作人員，包含站長、駕駛員、維修保養技師、銷售員等，對台車擁有共同的回憶，也是台車文化資產之一。

為此，烏來林業生活館舉辦烏來台車研討會，其中分成「推進與再生-台車工作者口述影像紀錄」及「第二屆烏來學研討會」2部分。

透過影像紀錄了解烏來台車員工數10年來的精彩工作歷程，而研討會則邀請鐵道文化專家，與烏來台車資深司機、員工對話、交流，並研討台車在觀光發展上的未來性與再生性。