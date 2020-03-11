快訊

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

26小時沒闔眼！包機檢疫如值大夜 陳時中鐵人行程公開

邀資深員工暢談工作趣事 深入了解烏來台車黃金歷史

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
在觀光產業蓬勃發展下，台灣僅存的烏來台車約1.5公里長路線就此保留下來。圖／烏來林業生活館提供
在觀光產業蓬勃發展下，台灣僅存的烏來台車約1.5公里長路線就此保留下來。圖／烏來林業生活館提供

為讓民眾了解近代台車歷史的全貌，烏來林業生活館將於3月28日星期六舉辦「推進與再生：台車產業工作者紀錄展暨第二屆烏來學研討會」，了解與思考台車的發展性。

回顧自1980年後，烏來至新店的台車逐漸被卡車替代，原有的輕軌都拓寬成公路，原林務局所管轄的龜山至福山、孝義、桶後等輕軌都被拆除。

但在觀光產業蓬勃發展下，台灣僅存的烏來台車約1.5公里長路線就此保留下來，並發展成搭載遊客觀光用途。

然過去數10年，有許多位台車運輸產業打拚的人們，他們的努力不僅為台車寫下酸甜苦辣的黃金歷史，也成為烏來地區重要的人文歷史主軸。

烏來台車的工作人員，包含站長、駕駛員、維修保養技師、銷售員等，對台車擁有共同的回憶，也是台車文化資產之一。

為此，烏來林業生活館舉辦烏來台車研討會，其中分成「推進與再生-台車工作者口述影像紀錄」及「第二屆烏來學研討會」2部分。

透過影像紀錄了解烏來台車員工數10年來的精彩工作歷程，而研討會則邀請鐵道文化專家，與烏來台車資深司機、員工對話、交流，並研討台車在觀光發展上的未來性與再生性。

對鐵道演變歷史文化、烏來地方發展或是烏來台車有興趣的民眾，可至烏來林業生活館官網報名參加，一同感受鐵道文化的驚奇與體會勞動者的趣味工作人生。

烏來林業生活館將舉辦研討會，讓民眾更了解烏來台車歷史及文化。圖／烏來林業生活館提供
烏來林業生活館將舉辦研討會，讓民眾更了解烏來台車歷史及文化。圖／烏來林業生活館提供

烏來 鐵道

延伸閱讀

第二批武漢包機安置地點 烏來檢疫所被排除在外

470名台人要回家了！包機今晚抵台 烏來檢疫所做足準備

烏來南勢溪垂釣男童失蹤10天溺斃 父涉過失致死遭訴

賣實名口罩 新北增平溪、石碇、烏來4偏鄉醫療服務據點

相關新聞

第二批武漢包機安置地點 烏來檢疫所被排除在外

首批武漢包機返台的247名台商，其中有28名被安置在烏來檢疫所，昨分別在深夜及今早清晨先後抵台第二批包機台商人數多達36...

蕭薔代言台中大安濱海樂園 打造豪華露營區6月試營運

台中市政府觀光旅遊局今舉辦「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案簽約」久違的藝人蕭薔出席代言，預計今年6月試營運大安...

台南防疫「超前部署」公布遺體處理流程超嚇人

新冠肺炎各縣市爭相超前部署，台南市今天公布新冠肺炎死亡大體處理流程，並大陣仗召開記者會展示屍袋。

台北市動物園傳喜訊 東非劍羚寶寶將滿月

台北市立動物園非洲動物區傳出喜訊，被列為珍貴稀有保育類野生動物的東非劍羚，今年再添一位新成員，即將滿3歲的羚羊媽媽「梅愛...

校園開放民眾運動 侯友宜：上課前要再消毒

全球的新冠肺炎疫情升溫，武漢專機今凌晨也順利返台，國內防疫不能鬆懈，新北市長侯友宜今在市政會議表示，學校仍屬開放空間，會...

不當黨產將脫產？國發院土地爭議未解 北市府仍發建照？

國民黨2005年將木柵國家發展研究院土地售給元利建設興建豪宅一案（即國發院土地案），正由不當黨產處理委員會及台灣台北地方檢察署偵查。黨產會認為國發院土地案涉及黨產追徵，建議停止該案之都市設計審議，監察院也提出糾正建議停審，但台北市政府卻屢次忽略黨產會意見，都發局更於2月20日通過審議，核發開發許可給元利建設，引發網路熱烈討論。

北市魚市中繼拍賣場啟用 攤商喊不便

因應第一果菜及魚市改建工程，萬大魚類批發市場拍賣場前天搬遷到堤外華中橋下，中繼拍賣場昨啟用。但原與拍賣場緊鄰的攤商理貨場，如今相距400公尺，還要過馬路、水門，讓攤商感到不便；台北漁產運銷公司總經理陳志芳表示，交通動線等引導都有加派人力支援，會盡快協助業者熟悉新場地。

紅火蟻入侵舊兒童樂園 投藥撲殺

北市兒童育樂中心（舊兒童樂園）2014年關閉後，閒置多年，直到去年6月才重新開放。但議員陳怡君近來接獲民眾陳情，該處綠地草皮上出現多處紅火蟻丘，甚至有民眾運動時不慎遭咬傷，質疑市府管理有疏失，要求盡速改進。

北市首座 觀山河濱闢自由車練習場

北市首座「自由車練習場」，確定落腳觀山河濱公園。台北市政府近期上網招標，工程經費約1800萬元，最快今年底完工，一次最多可容納約100人練習使用，正式啟用後，將開放民眾或團體免費租借使用。

免再跑基隆 汐止機車練習場啟用

新北汐止地區民眾若有考機車駕照，經常要奔波到基隆監理站練習，新北市議員張錦豪日前在議會建議後，新北交通局向台鐵協調，租借鐵路高架橋下用地，規畫為機車考照練習場，昨正式啟用成為汐止第一座機車練習場。

業者捐布料 新北學生製1萬口罩套

新北市長侯友宜昨天召開因應新冠肺炎疫情第23次應變會議時指出，各局處因應防疫提出很多政策都很好，如社會局對於因疫情導致收入減少、失業的190個家戶的相關救助、動物之家收容確診個案飼養的犬貓等，「中央還沒有做，我們已經做在前面」，此外，新北打算利用郊區獨棟、沒有房客的舊旅館，規劃成暫時居住所，做為防疫旅館。

新店安和路積淹水 這回是捷運施工釀災

因鋒面通過及東北季風增強，新北各地從前晚起陸續降下大雨，新店區安和路二段昨天上班時段積水約30公分，區公所和警方緊急封鎖一半車道；新店區長林煌源表示，安和路二段的積淹水問題近年已改善，昨天是因捷運施工人員不慎將泥土掩住排水管，才造成積淹水，新北市捷運局指出後續將依合約檢討施工廠商及監造責任。

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

彰化市路邊停車一年進帳2800萬 和美及北斗將跟進

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。