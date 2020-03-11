第二批武漢包機安置地點 烏來檢疫所被排除在外

首批武漢包機返台的247名台商，其中有28名被安置在烏來檢疫所，昨分別在深夜及今早清晨先後抵台第二批包機台商人數多達361人，這次卻無人安置在烏來檢疫所。

昨晚深夜11點37分由華航載送的173名台商，依照「橫濱模式」進行相關防疫作業，耗時4小時，在今清晨2時多從桃機出發載往各檢疫所隔離。

直至今早4時，卻未見此次返台的台商進駐烏來檢疫所，儘管如此，但烏來檢疫所仍在昨早就已做好防疫作業，中庭內也有搭建簡易帳篷供來往人員進行消毒、檢驗。

新店區長林煌源表示，並未接獲訊息，也不清楚是否有須隔離台商進駐烏來檢疫所，一切皆交由中央宣布。

至於為何沒有再度安置在烏來檢疫所？確切原因尚未清楚，但據了解，為避免地點曝光等因素，不會將須隔離民眾安置在曾收過隔離民眾的檢疫所，但第二批包機人數比第一批多，因此，才傳出烏來檢疫所也在這次包機台商的安置地點名單中，。