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蕭薔代言台中大安濱海樂園 打造豪華露營區6月試營運
台中市政府觀光旅遊局今舉辦「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案簽約」久違的藝人蕭薔出席代言，預計今年6月試營運大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉計畫，營運後將打造全台首座合法濱海豪華露營區「向海那漾」、建置38帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，日後將成為多元化及具海洋魅力的旅遊勝地首選。
大安濱海樂園也將將兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的旅遊勝地，由營運廠商全心投入規劃豪華露營區、生態教學與展覽空間、DIY體驗、戶外戲水池及便利商店與海景餐廳等複合式空間，預計6月份開始試營運。
觀旅局長林筱淇今與營運廠商簽約，象徵展開共同推廣海線觀光旅遊。林局長表示「大安濱海樂園」是中部地區重要的親水活動場域，年年舉辦的大安沙雕音樂季與大安海觀光推廣活動逾50萬人次參加，加強軟硬體設施後，打造海線亮點。
藝人蕭薔說，戶外露營風潮已經盛行，到大安濱海樂園結合露營區、自然生態的豐富美感，邀請民眾一起享受南高美、北大安「海線雙星」的海線魅力。
觀旅局表示，大安濱海景觀極其迷人，擁有中部地區唯一的水筆仔林「紅樹林生態園區」、「水蓑衣生態教育園區」等，鄰近海線觀光景點及擁有夢幻夕照與天空之鏡的高美濕地，台中限定的海線自然生態之美。
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