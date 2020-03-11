台南防疫「超前部署」公布遺體處理流程超嚇人

新冠肺炎各縣市爭相超前部署，台南市今天公布新冠肺炎死亡大體處理流程，並大陣仗召開記者會展示屍袋。

現場有媒體質疑，台灣目前只有一名死亡病例，疫情仍在控制中，公布大體處理流程會不會太「超前」，但市府民政局及衛生局表示，主要是公布流程讓民眾知道市政府會以高規格謹慎處理相關事宜，大家可以放心不必恐慌。

市政府殯葬管理所表示，一旦有接獲確診死亡個案，相關人員全程都會穿戴防護衣，並且以兩層屍袋包裹密封，並且以1000度的高溫焚燒30分鐘以上，再委由環保局專業處理廠商撿骨。