北市推融資紓困助企業 中小型批發業申請居多

新北市長侯友宜昨天召開因應新冠肺炎疫情第23次應變會議時指出，各局處因應防疫提出很多政策都很好，如社會局對於因疫情導致收入減少、失業的190個家戶的相關救助、動物之家收容確診個案飼養的犬貓等，「中央還沒有做，我們已經做在前面」，此外，新北打算利用郊區獨棟、沒有房客的舊旅館，規劃成暫時居住所，做為防疫旅館。

2020-03-10 23:37