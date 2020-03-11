北市推融資紓困助企業 中小型批發業申請居多
新冠肺炎疫情嚴峻，台北市政府為協助產業，推出融資紓困措施。產業發展局今天表示，紓困措施從1日實施至今，受理42件申請案，以中小型批發零售業占多數。
產發局發布新聞稿表示，融資紓困措施公告實施至今，共受理42件申請案，以中小型批發零售業居多，超過4成，住宿餐飲業占2成，此外，透過單一服務窗口詢問紓困措施超過300人次，申請人肯定紓困措施可即時協助企業。
產發局指出，融資紓困措施包含新貸戶降息及融資利息補貼、原核貸戶補貼利息、原核貸戶本金利息遞延繳付、協助企業快速申請資金的「簡易貸」服務，盼可協助企業度過因疫情造成短期資金周轉困境。相關內容可上網搜尋「台北市融資貸款申辦網－北市府紓困融資措施」。
為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，對產業造成衝擊，北市府產發局在3月1日推出融資紓困措施，隔天公告實施，紓困期間為期6個月，且會視疫情發展調整措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言