台北市動物園傳喜訊 東非劍羚寶寶將滿月

台北市立動物園非洲動物區傳出喜訊，被列為珍貴稀有保育類野生動物的東非劍羚，今年再添一位新成員，即將滿3歲的羚羊媽媽「梅愛竹」，在2月12日下午、戶外活動場順利誕下一隻雌性的羚羊寶寶，母女均安。明天即將滿月的羚羊寶寶活潑好動，保育員依照過去新生動物命名的傳統，承繼媽媽名字的最後兩個字，正式為她命名為「愛竹靜」。

園方表示，東非劍羚寶寶「愛竹靜」出生當天，適逢寒流過境，當時台北市木柵地區戶外氣溫僅8至9度，體感溫度更是創下今年度新低，因此當「梅愛竹」順利生產後，為了避免寶寶受凍，保育員與獸醫師立刻出動，將身上還包覆著胎衣的「愛竹靜」抱回室內欄舍，並趕緊用浴巾協助將寶寶身上的黏液擦拭乾淨後，才交還給媽媽接手照顧。

新手媽媽「梅愛竹」雖然是第一次生產，但她所展現出與生俱來的母性，和有條不紊的育幼行為，讓保育員十分放心，即便「梅愛竹」也是在動物園裡誕生的個體，透過日常持續不斷的親近訓練，所以很習慣和保育員近距離接觸，每當保育員要為小寶寶測量體重時，「梅愛竹」總是能平靜地在一旁等候，目前羚羊寶寶「愛竹靜」的體重正穩定的成長中，健康狀況良好。

園方指出，新生羚羊寶寶約10天大左右，就會嘗試咀嚼草料，真正可以開始吃進固體食物，約莫要3至4周的時間，一般哺乳期結束即可獨立生活，但通常還會再跟隨媽媽數個月不等；由於東非劍羚屬於群居的動物，保育員估計「愛竹靜」大約再過1-2月，就可以在媽媽的引薦之下，學習融入群體，和大夥一塊生活。